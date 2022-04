Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Das markantes Pullbackziel 13.600 wurde beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern gehandelt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Lange genug habe es gedauert, denn schon seit 29.03. (DAX 14.815) sei hier immer wieder das Ziel 13.600 als Hauptaufgabe für den April genannt worden.



Nun sei das DAX-Ziel 13.600 also da gewesen und der DAX sei sogleich mehr als 200 Punkte angestiegen. Ab jetzt werde die BNP Paribas konsequent auf das neue Ziel 14.925 verweisen. Dieses Ziel werde verfolgt, solange der DAX nicht auf neue Jahrestiefs unter 12.439 falle. 2) Die Ausgangslage für heute sei bullisch, denn der DAX sei gestern im Tief klar überverkauft gewesen und habe nach dem bullischen Reversal zudem auch eine Tageskerze hinterlassen, die zumindest heute höhere Hochs verlange als gestern. Erstes oberes DAX-Tagesziel bzw. Widerstand sei die Horizontale bei 13.887. Gelinge der Sprung per Stundenschlusskurs über 13.887, so wären heute sogar die eng gestaffelten oberen Ziele 14.105/14.142(Gap)/14.162 sowie 14.190(R3) erreichbar. (28.04.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >