UNTERNEHMENSNACHRICHTEN



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) habe sich am Freitag um mehr als 7% erholt, nachdem das Unternehmen vielversprechende vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal präsentiert habe (Non-IFRS). Der Gewinn je Aktie sei von 1,14 EUR im Vorjahreszeitraum auf 1,3 EUR gestiegen. Darüber hinaus sei der Gesamtumsatz auf 6,81 Mrd. EUR (6,03 Mrd. EUR im Vorjahr) gestiegen, während die Betriebsmarge von 28,9% im Vorjahr auf 30,6% gestiegen sei. Diese Ergebnisse hätten die Erwartungen der Analysten übertroffen und die Aktie heute früh steigen lassen. Darüber hinaus habe SAP Jennifer Morgan und Christian Klein als Nachfolger des überraschend zurückgetretenen CEOs Bill McDermott benannt.



BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) werde leicht höher gehandelt, nachdem das Unternehmen im September ein Umsatzwachstum von 4,6% im Jahresvergleich gemeldet habe.



RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) gewinne heute an Fahrt, nachdem Barclays gestern Abend gesagt habe, dass die Schwäche des Aktienkurses eine "große Kaufgelegenheit" sei. Die Bank bleibe zuversichtlich, dass die Aktie ihr Kursziel bei 30 EUR (Spotpreis: 27,3 EUR) erreiche. (11.10.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handelsbeginn am Freitag wird zweifellos von den jüngsten Schlagzeilen zu den laufenden Gesprächen zwischen den USA und China in Washington dominiert, so die Experten von XTB.Auch wenn europäische Aktien heute im Aufwind seien, sei eine solche Entwicklung bei den Futures der US-Indices nicht erkennbar, da das Trump-Liu-Treffen am heutigen Abend einen erheblichen Einfluss haben könnte.