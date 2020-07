Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmarkt kehrte gestern kurzfristig die Risikoaversion zurück, so die Analysten der Helaba.Auch der etwas aus den Schlagzeilen geratene Handelsstreit zwischen den USA und China könnte wieder aufflammen. Insbesondere, nachdem US-Außenminister Pompeo die von China erhobenen Ansprüche auf Rohstoffe im Großteil des Meeresgebietes als "völlig gesetzeswidrig" bezeichnet habe. Präsident Trump habe am Abend ergänzt, dass er kein Interesse habe, mit China über ein Abkommen zu reden. Auch die US-Berichtssaison bleibe im Blick. Heute würden die Bücher beispielsweise von Goldman Sachs (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von 3,70 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von 4,04 USD ausgehen würden), eBay (1,05 vs. 1,09), Alcoa (-0,42 vs. -0,36) und U.S. Bancorp (0,22 vs. 0,31) geöffnet.Zuletzt habe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) von den bei knapp über der 12.800er-Marke befindlichen Widerständen nach unten abgesetzt und dabei einen nicht ganz idealtypischen "Hanging Man" (Montag) ausgebildet. Positiv sei hervorzuheben, dass der Index gestern die Supports bei 12.573 und 12.542 Zählern nur kurzfristig einem Test unterzogen habe, um anschließend wieder nach oben zu drehen. Allerdings sei es auf Schlusskursbasis zunächst nicht gelungen, den bei 12.714 Punkten verlaufenden Widerstand zu überwinden. An den sonstigen, technischen Rahmenbedingungen habe sich indes wenig geändert. Nach wie vor seien Diskrepanzen zwischen den Indikatoren und dem Kursverlauf auszumachen. Klar sei aber auch, dass ein Ausbruch aus der laufenden Seitwärtsphase umso wahrscheinlicher werde, umso länger diese dauere. Häufig sei das nach 21 bis 29 Kerzen der Fall. Heute sei die Nummer 23. Widerstände seien bei 12.882, 12.921 und 12.951 zu finden. Auf der Unterseite würden die Marken von 12.818, 12.780, 12.749, 12.721 und 12.661 als Unterstützung wirken. (15.07.2020/ac/a/m)