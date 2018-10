Heute erwarte die EU-Kommission eine Reaktion von der italienischen Regierung. Lenke diese nicht ein, werde der Haushaltsplan zurückgewiesen. Ängste vor einer Eskalation des Streits würden ebenso zunehmen wie die Besorgnis über die Schuldentragfähigkeit, zumal die Verschuldung des Landes schon jetzt sehr hoch sei und die Konjunkturperspektiven eher getrübt seien.



Gegen den Trend seien die Anteilsscheine von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) gestiegen (+2,1%), unterstützt von Meldungen, wonach der Zahlungsabwickler sein Engagement in Südamerika ausbauen wolle. Zusätzlich hätten die Quartalszahlen des US-Konkurrenten Paypal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) für gute Stimmung in der Branche gesorgt. Die zuletzt stark gebeutelten FMC-Aktien (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) hätten ebenfalls Gewinne verbucht (+0,8%), ebenso RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) (+2,1%). Schlusslicht sei hingegen Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) (-6,0%) aufgrund negativer Analysten-Kommentare gewesen.



Die asiatischen Aktienmärkte hätten sich zu Beginn der neuen Woche behauptet und erste DAX-Indikationen würden auf eine positive Eröffnung schließen lassen. Insgesamt bleibe das Umfeld aber schwierig - auch mit Blick auf das technische Bild.



Die DAX-Aussichten würden getrübt bleiben, denn der kurzfristige, seit Ende September bestehende Abwärtstrend sei intakt. Die Widerstandslinie verlaufe heute bei 11.804 und stelle einen ersten Widerstand dar. Weitere Hürden seien bei 11.840/47 zu finden. In diesem Bereich lägen das jüngste Hoch sowie das 38,2%-Retracement des Abwärtsimpulses von 12.458 bis 11.459. Allerdings sehe es derzeit nicht danach aus, als könnten diese Marken überwunden werden. Neben dem nach unten gerichteten Trend würden die Indikatoren im Tageschart für nachgebende Notierungen sprechen. So richte sich der MACD unterhalb seiner Signallinien gen Süden und das Kursmomentum sei negativ. Hervorzuheben sei zudem der steigende ADX. Der Blick auf den Wochenchart lasse ebenfalls keinen Optimismus aufkommen. Zwar seien kurzzeitige Erholungsphasen möglich, sollten aber das Vorwochentief bei 11.459 und folgend die Marke von 11.430 (zyklisches Hoch von Ende 2015) unterschritten werden, würde sich das Abwärtspotenzial deutlich ausweiten. (22.10.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktienhändler haben sich Ende letzter Woche in Zurückhaltung geübt, so die Analysten der Helaba.Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe trotz der deutlichen Verluste am Donnerstag zunächst weiter nachgegeben und den Handel bei 11.553 Punkten (-0,3%) beendet. Dabei habe der Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU eine wichtige Rolle gespielt, wenngleich Erwartungen aufgekommen seien, dass die Europäische Zentralbank wegen des Konflikts gezwungen sein könnte, die erste Leitzinserhöhung hinauszuzögern.