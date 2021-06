Ausblick: Der DAX befinde sich kurzfristig in einem Aufwärtstrend und solange der 10er EMA im Tageschart halte, sei eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 10er EMA halten und damit Stärke zeigen. Solange der 10er EMA nicht unterschritten werde, sei mit einem weiteren Anstieg über das Vortageshoch bei 15.732 Punkten zu rechnen. Die nächsten Anlaufmarken wären dann 15.800 und 16.000 Punkte.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne sich nicht mehr lange in dünner Luft halten und rutsche wieder unter den 10er EMA ab. In der Folge wäre dann wie bereits zuvor mit einem Rücklauf bis zum 50er EMA zu rechnen, der aktuell bei 15.189 Punkten verlaufe. Darunter wäre dann die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart das nächste Anlaufziel. Im Monatschart könnte bei einer längeren Abwärtskorrektur der untere Fibonacci-Fächer bei 14.600 Punkten angesteuert werden.







Der DAX befindet sich seit dem Coronatief vom März 2020 in einem starken Aufwärtstrend und dabei seit Ende Oktober in einem steigenden Trendkanal. Von Anfang April bis Ende Mai habe sich der DAX in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung mit einer oberen Begrenzung bei 15.500 Punkten befunden. Diese Seitwärtsbewegung sei erst Anfang Juni nach oben verlassen worden. Dabei bewege sich der DAX in kleinen Schritten weiter nach oben, wie die kleinen Tageskerzen der Vortage zeigen würden. Der Aufwärtstrend sei intakt, aber die Aufwärtsdynamik lasse nach. Ein Blick auf den US-Index S&P 500 zeige, dass die obere Begrenzung deslangfristig steigenden Trendkanals im Wochenchart erreicht worden sei und hier kaum noch Aufwärtsdynamik vorhanden sei. Dies wirke sich auch auf die Kursentwicklung im DAX aus.