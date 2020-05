Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist seit dem Donnerstagstief in eine neue Phase eingemündet, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Zuvor habe der DAX eine mehrtägige Abwärtskorrekturformation vollendet, im XETRA DAX sogar mit dem idealen 100% Projektionszieltief für eine zweite Welle (c-welle) bei 10.177. Nachdem bei 10.177 ein unteres Idealziel der Abwärtsstrecke von 10.986 erreicht worden sei, habe sich der DAX sofort wieder aufwärts orientieren können. Die Aufwärtssequenz sei nicht beendet.



Es gehe aufwärts. Dabei sei aufgefallen, dass ein kleiner Zwischenpullback sogar schon wieder überschießende Flaggenhochs angezeigt habe, so dass das ideale Pullbacktief 10.308 am Freitag ausgeblieben sei. Überschießende Flaggenhochs würden meist vor Stärke trotzende "Intraday-Bullen" anzeigen. Übergeordnet bleibe der DAX freilich vorerst unter der Schlüsselstelle 11.025 blockiert. Seit 8 Uhr gehe es vorbörslich um den EMA200/ h1 bei 10.613. Über 10.613 ginge es aufwärts bis 10.704/10.717 (100% Ziel) und 10.753 (Pivot R3 FDAX). Unterhalb von 10.613 würde der DAX bis 10.575/10.555 (horizontal, kijun und mehr) nachgeben und dann erst versuchen, bis 10.704/10.717 vorzustoßen. (18.05.2020/ac/a/m)



