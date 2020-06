Ausblick: Solange der DAX unter 12.150 Punkte notiere, sei im Verlauf mit einer erneuten Abwärtswelle zu rechnen. Weiter verschärfen dürfte sich die Abwärtsdynamik, sobald der DAX unter den 200er EMA bei 11.784 Punkten rutsche.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne nicht mehr über 12.150 Punkte ansteigen und sacke im weiteren Verlauf auch wieder unter den wichtigen 200er EMA nach unten ab. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 50er EMA bei 11.415 Punkten. Gehe es weiter runter, dürften die Bären Kurs auf die massive Unterstützung im Bereich von 11.200 Punkten nehmen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne seine Abwärtskorrektur am 200er EMA beenden und ziehe nun wieder nach oben hoch. Ein erstes Stärkesignal wären Kurse über 12.150 Punkte. In diesem Fall dürfte die Kurslücken bei 12.471 Punkten vom 10. Juni angesteuert werden. Gehe es weiter höher, wäre mit einem Anstieg bis zum Verlaufshoch bei 12.913 Punkten zu rechnen. Dieses dürfte dann dem Trend folgend überschritten werden und ein weiterer Hochlauf zur runden Marke von 13.000 Punkten erfolgen. (16.06.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX zeigt sich aktuell wieder sehr volatil, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach dem Durchbruch über den Widerstand bei 11.200 Punkten Ende Mai hätten die Bullen fast in einem Stück bis auf 12.913 Punkte am 08. Juni hochziehen können. In der Folge sei es zu einer normalen Abwärtskorrektur gekommen, die von den Bullen im Bereich des 200er EMA bei 11.784 Punkten am Vortag gestoppt worden sei. Das Tagestief sei bei 11.597 Punkten erreicht worden, in der Folge hätten die Bullen wieder das Zepter übernommen und den DAX bis auf 11.911 Punkte hochgetrieben. Nachbörslich sei es noch deutlich höher bis über die Marke von 12.100 Punkten gegangen. Trotzdem bleibe der DAX nach dem vorherigen zügigen Kursrutsch angeschlagen. Wobei auch die Kurslücke vom 12. Juni bei 12.301 Punkten auf die angeschlagene Situation im DAX hinweise.