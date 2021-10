Kurz nach 14 Uhr notiere der DAX nur noch 0,14 Prozent tiefer auf 15.240 und damit 250 Zähler über dem Tagestief. Die Aufholjagd sei von einer inzwischen auch wieder positiv erwarteten Wall Street unterstützt worden, wonach es zuvor nicht ausgesehen habe.



Die Börsen würden auch von der Nachricht des US-Pharmakonzerns Merck & Co profitieren, dessen potenzielles Corona-Mittel Molnupiravir überzeugende Studienergebnisse geliefert habe. Der antivirale Wirkstoff von Merck & Co und Ridgeback Biotherapeutics habe den Firmen zufolge bei der Zwischenanalyse einer abschließenden Phase-3-Studie bei den Probanden ein um die Hälfte abgesenktes Risiko gezeigt, im Krankenhaus behandelt werden zu müssen oder gar an Covid zu sterben. Merck strebe nun für das Medikament eine Notfallzulassung in den USA an.



Aus technischer Sicht verlaufe der Handel am Freitag lehrbuchmäßig. Der DAX habe exakt im Bereich der Doppelunterstützung aus GD200 (15.005) und 15.000-Punkte-Marke gedreht. Jetzt komme es darauf an, dass der deutsche Leitindex diesen Wendepunkt auch zu Beginn kommender Woche bestätige. Sollte er nämlich wieder konsolidieren, könnte die Freude über die Gegenbewegung sehr schnell verfliegen.



Die Charttechnik rufe zum Einstieg, doch sollten die anderen Sorgen nicht einfach in den Hintergrund rücken. Die Energiekrise in China sei deshalb nicht vom Tisch, genauso gebe es noch das Thema Evergrande. "Der Aktionär" gehe deshalb vor dem Wochenende keine neue DAX-Long-Position ein. (01.10.2021/ac/a/m)







