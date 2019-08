Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem Mega-Absturz um über 1.000 Punkte binnen Monatsfrist befindet sich der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seit einigen Tagen in einer Phase der Orientierungsfindung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Bekanntlich sei der deutsche Blue-ChipIndex an eine bedeutenden Stabilisierungszone zurück geworfen worden: um 11.610/11.645 Punkten würden sich die Gleitenden Durchschnitte der letzten 200 Wochen und 200 Tage befinden. Bis dato habe es zwar einen Schlusskurs darunter, beileibe aber keinen nachhaltigen Durchbruch gegeben. Ein solcher wäre wohl erfolgt, wenn das 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der Dezember-Juli-Aufwärtswelle (10.279 auf 12.656 Punkte) bei 11.468 Zählern unterschritten würde. Die nächsten Ziele lägen dann beim Fünf-Monats-Tief 11.300 Punkten und vor allem bei der 61,8-Prozent-Fibonacci-Marke 11.187 Zähler. Von unten nähere sich als weiterer Stabilisator die inzwischen leicht oberhalb der 11.000er-Marke verlaufende, durch die Tiefs von 2011 und 2018 definierte Aufwärtstrendlinie. Gemessen am Double-Smoothed-Stochastics-Oszillator sei der Markt auf Wochenbasis so stark überverkauft wie seit Dezember nicht mehr. Sollte es also in oben genannte Gefilde hinabgehen, stünden die Chancen für eine Wende nicht schlecht. (13.08.2019/ac/a/m)



