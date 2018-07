Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag erholt, was zunächst auf den Kompromiss zur Asylpolitik in der Europäischen Union zurückzuführen war, so die Analysten der Helaba. DAX schwächer in den Handel starten. Die Geburtstagsparty, der DAX sei gestern 30 Jahre alt geworden, scheine auszufallen.CharttechnikAm Freitag habe der DAX bei 12.382,87 Zählern sein Tageshoch ausgebildet, wodurch der von den Analysten an dieser Stelle skizzierte Widerstand bei 12.388 Zählern (auf Wochenbasis) bestätigt worden sei. Die Tageskerze in Form einer "high wave candle" verdeutliche zudem die erneut schwindenden Kräfte sowie die herrschende Unsicherheit. Insgesamt seien die Trends auf allen Zeitebenen negativ, insofern stehe einem Test des Support-Clusters bei 12.230 Zählern, dort würden zwei Strukturmarken aufeinandertreffen, nichts im Wege. Werde dieser unterschritten, müsste mit einem zügigen Rücksetzer in Richtung von 12.039/11.960 Punkten gerechnet werden, wenngleich zuvor von der Marke bei 12.194 Zählern eine moderate Unterstützung zu erwarten wäre. (02.07.2018/ac/a/m)