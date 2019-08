Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich zum Wochenauftakt zunächst weiter abgeschwächt und im Tief bei 11.551 Punkten notiert, konnte im Handelsverlauf die Verluste aber wettmachen, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe den ersten Handelstag der Woche mit einem Plus von 0,4% bei 11.658 Punkten beendet. Besonders gefragt gewesen seien die Lufthansa-Aktien (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) (+2,7%), da die Deutsche Bahn und Lufthansa den langjährigen Streit um ein Luftfrachtkartell hätten beilegen können. Gegen den Trend hätten die Anteilsscheine des Wohnimmobilienkonzerns Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) aufgrund der in Berlin geplanten Mietenobergrenze nachgegeben (-0,6%). Heute stünden keine wichtigen Datenveröffentlichungen auf dem Programm. Erste Indikationen würden auf eine leicht höhere Eröffnung schließen lassen.Der DAX habe seine anfänglichen Verluste aufholen können und liege an der 200-Tagelinie bei 11.658 Punkten. Seit Anfang dieses Monats pendle der DAX um diese Glättungslinie. Die am 19. August gerissene Kurslücke habe mit der jüngsten Korrektur geschlossen werden können. Wie gehe es nun weiter? Die Indikatoren im Tageschart würden einen Anstieg möglich machen, denn MACD und Stochastic lägen oberhalb ihrer Signallinien und das Kursmomentum sei in positives Terrain vorgedrungen. Entscheidend werde sein, ob die Widerstände im Bereich von 11.775 bis 11.865 überwunden werden könnten. Hier lägen die Hochs der letzten Tage, die 21-Tagelinie und das 38,2%-Retracement des Abwärtsimpulses von 12.599 bis 11.266. Kurse darüber würden Potenzial bis 12.090 eröffnen. Unterstützungen seien bei 11.578, 11,447 und am Tief von Mitte August bei 11.266 zu finden. (27.08.2019/ac/a/m)