Ausblick: Der DAX befinde sich in einem Abwärtstrend mit tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs und notiere aktuell etwas unter dem 200er EMA. Bisher sei die jüngste Aufwärtsbewegung als Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend einzustufen.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne den wichtigen 200er EMA im Tageschart nicht mehr zurückerobern und pralle nach dem vorherigen starken Hochlauf im Bereich von 12.380 Punkten wieder nach unten ab. In der Folge komme es zu einer stärkeren Abwärtsbewegung, die erneut Kurs auf den unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 11.450 Punkten nehme. Sollte dieser Fibonacci-Fächer durchbrochen werden, würde sich die Lage für den DAX langfristig eintrüben und zunächst ein Kursrückgang bis etwa 11.000 Punkte zu erwarten sein.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik weiter fortsetzen und über 12.380 Punkte ansteigen. Die nächste Zielmarke wäre dann der 50er EMA bei 12.570 Punkten. (05.11.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist in der Vorwoche im großen Bild im Fünf-Jahreschart am langfristigen Fibonacci-Fächer bei 11.450 Punkten nach oben abgeprallt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit habe ein weiterer Kursrutsch mit einer langfristigen Eintrübung der Gesamtlage bisher verhindert werden können. In den Vortagen habe der DAX diese Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen und am Vortag bei 12.324 Punkten aus dem Handel gehen können. Und damit nur etwas unter dem wichtigen 200er EMA bei 12.376 Punkten. Solange der DAX unter dem 200er EMA im Tageschart notiere, sei der Index trotz aller aktueller Euphorie weiter angeschlagen. Erst mit einem Durchbruch über den 200er EMA könnte sich die Lage auch langfristig wieder aufhellen. Vorbörslich notiere der DAX am frühen Donnerstagmorgen praktisch unverändert um 12,320 Punkte.