Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kam gestern auf der Oberseite nicht weiter, zeigte aber auch noch keine übermäßige Schwäche, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Es liege ein hohes Maß an Neutralität vor. Der DAX konsolidiere seinen zu hoch gelaufenen Anstieg aus.



Dass der Anstieg zu steil gelaufen sei erkenne man daran, dass der DAX außerhalb des ansteigenden Kanals verweilt habe. In der Regel könne die Konsolidierung sehr in die Breite gezogen werden, genauer gesagt, bis der Aufwärtstrend erreicht worden sei, der aktuell noch bei 12.225 verlaufe. Somit gebe es 2 Hauptvarianten! a) Der DAX korrigiere schnell und steil zum Trend bei 12.230/12.225. b) Der DAX korrigiere flach und langsam zum Trend und erreiche den Trend am Vormittag des 27.9. bei ca. 12.300. (25.09.2018/ac/a/m)