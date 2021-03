Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Trend überhitzte letzte Woche, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) handelte 4 Tage außerhalb der Bollinger Bänder, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser Zustand sei Freitag beendet worden. Die obere Trendkanalbegrenzung versperre am Montag bei 14.635 den Weg nach oben.



Über 13.868 liege in der Zeitebene des Tageskerzencharts ein Aufwärtstrend vor. Heute gehe es erstmal darum, ob das DAX Gap 14.527/14.569 attackiert werden könne. Wenn ja, dann wäre auch die Einstellung des bisherigen Hochs bei 14.595 denkbar. Immerhin sei der DAX FUTURE nachts schon bei 14.587, also fast am Vorwochenhoch gewesen, baue die nächtlichen Zugewinne aktuell aber komplett ab. Mehr als DAX 14.600 zu erzielen werde daher heute abermals schwer. Da würden doch eher Dochte in Frage kommen, also Fehlausbrüche über 14.595. (15.03.2021/ac/a/m)



