Die Kursausschläge des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) würden seit geraumer Zeit maßgeblich von einer kleinen Zahl von Aktien - den so genannten FAANGM - abhängen. Der Börsenwert der sechs (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google und Microsoft) mache mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 6,5 Billionen Dollar aus. Damit würden sie rund 25 Prozent des Wertes aller im Index gelisteten Aktien vereinen. Weiterhin würden auch die Corona-Neuinfektionszahlen eine gewichtige Rolle spielen. In den USA seien gestern wieder rund 61.000 hinzugekommen. Hoffnungen auf einen Impfstoff (wann dieser zur Verfügung stehen könnte, sei unklar) hätten dennoch für Rückenwind gesorgt.



Die Fronten zwischen den USA und China scheinen sich ebenfalls zu verhärten, so die Analysten der Helaba. Präsident Trump habe betont, dass er aktuell kein Interesse daran habe, mit China über ein Abkommen zu sprechen. Die chinesische Seite habe indes Vergeltungsmaßnahmen als Reaktion auf ein von den USA unterzeichnetes Sanktionsgesetz angekündigt. Heute setze sich die Berichtssaison fort. Die Bücher würden unter anderem von Netflix (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von 1,81 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von 1,85 USD ausgehen würden), Bank of America (0,27 vs. 0,31), Johnson Johnson (1,48 vs. 1,55), Morgan Stanley (1,12 vs. 1,15) und Charles Schwab (0,53 vs. 0,53) geöffnet.



Gestern sei dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein Ausbruch auf der Oberseite gelungen, welchen es heute zu bestätigen gelte. Insgesamt zeige sich einmal mehr, wie wertvoll die Kenntnis von Breakout-Wahrscheinlichkeiten (21 bis 29 Kerzen) sein könne. Im Zuge des Kursanstiegs habe der Index verschiedene Widerstände durchbrochen, besonders seien die Marken von 12.714 und 12.848 hervorzuheben. Das bei 12.986 verlaufende Fibonacci-Level stelle nun die nächste, markante Hürde dar, bevor der Cluster bei 13.114 in den Fokus rücke. Auf das Level würden die Lower Median Line von Andrews' Pitchfork sowie die Rückkehrlinie eines tertiären Trendkanals entfallen. Unterstützungen seien bei 12.818, 12.780, 12.749, 12.721 und 12.661 zu finden. (16.07.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ist der Aktienmarkt verrückt geworden? Über diese Frage wird derzeit verstärkt in den sozialen Medien diskutiert, so die Analysten der Helaba.Angesichts verschiedener Entwicklungen sei es nicht verwunderlich, dass sich so mancher Marktteilnehmer mit der Beurteilung der aktuellen Kursentwicklungen schwertue. Nicht zuletzt auch auf Basis der erreichten Bewertungsniveaus und der zum Teil sehr stattlichen Performance inmitten der Corona-Krise. Die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) diene als gutes Beispiel. Am 2. April habe das Papier bei 446 Dollar notiert, am 13. Juli sei ein Hoch bei rund 1.800 Dollar markiert worden.