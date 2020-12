Ausblick: Der DAX sei nach dem jüngsten Kursanstieg wieder massiv überhitzt und weise auf der Unterseite zwei Kurslücken auf, die den DAX wie ein Magnet anziehen könnten.



Die Short-Szenarien: Die schwarze bearishe Vortageskerze deute bereits auf ein Ende der Aufwärtsrally hin und kündige wieder fallende Kurse an, zudem am heutigen Freitag der große Verfallstermin sei und Verfallstermine oft Marktwendepunkte darstellen würden. Komme der DAX ins Rutschen, könnten die Bären zunächst Kurs auf die beiden unteren offenen Gaps bei 13.596 und 13.374 Punkten nehmen und diese schließen. Gehe es weiter tiefer, könnte die Unterstützung bei 13.200 Punkten angelaufen werden. Darunter könnte dann ein Rücklauf zur runden Marke von 13.000 Punkten erfolgen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Schwäche vom Vortag abschütteln und direkt weiter Kurs auf das Allzeithoch bei 13.795 Punkten nehmen. Dieses sollte dem Aufwärtstrend folgend dann auch übertroffen werden. Gelinge den Bullen hier der Ausbruch nach oben, wäre mit einem Hochlauf zur runden Marke von 14.000 Punkten zu rechnen. (18.12.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX steigt seit dem Verlaufstief vom 11. Dezember bei 13.009 Punkten am 50er EMA im Tageschart stetig an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Unter der Ausbildung von zwei Gaps bei 13.374 und 13.596 Punkten habe der DAX am Vortag bis 13.725 Punkte hochziehen können und damit nicht mehr weit vom Allzeithoch vom 17. Februar bei 13.795 Punkten entfernt gelegen. Doch dann hätten die Kräfte der Bullen wieder nachgelassen und per Börsenschluss habe der DAX wieder tiefer bei 13.667 Punkten gestanden. Im Monatschart befinde sich der DAX nun aktuell direkt im massiven Widerstandsbereich, der seit 2017 Bedeutung habe. Ob hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben gelinge, bleibe trotz der massiven Aufwärtsdynamik abzuwarten.