Paris (www.aktiencheck.de) - Gestern gab es ein weiteres Jahreshoch, doch schon am Morgen kam der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Exhausting (Erschöpfung)! Sonntagsleser seien in die Falle gelockt worden. Die Kaufprogramme hätten umgehend um 9 Uhr geendet! Die Gilde der Bänker sei aus dem Weihnachtsurlaub zurück, der am 16.12. begonnen habe.



Am Nachmittag sei auch der Aufwärtstrend vom Jahrestief verlassen worden. Somit stecke der DAX in der verdienten Konsolidierung, die im besten Falle bis Mittwochabend andauere. Am heutigen Tag scheitere der DAX bei Richtigkeit der Einschätzung bei 13.386 (steige zumindest nicht über 13.410) und falle danach mindestens bis 13.334. Weitergehende Rücksetzer bis 13.260/13.250 seien ebenfalls wahrscheinlich. Tiefer als 13.250 falle der DAX heute kaum. Oberhalb von 13.410 wären hingegen 13.480 und 13.525 die Ziele. Höher als 13.525 steige der DAX heute kaum. (09.01.2018/ac/a/m)