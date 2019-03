Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit dem am 19. März bei 11.823 Zählern ausgebildeten Fünf-Monats-Hoch bewegt sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kontinuierlich abwärts, so die Analysten der Helaba.In Sachen "Brexit" hätten sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf eine kurze Verschiebung des Austritts geeinigt. Sollte das britische Parlament den Vertrag in der kommenden Woche zustimmen, solle es einen Aufschub bis zum 22. Mai geben. Sollte das Vertragswerk aber erneut abgelehnt werden, gebe es eine Verlängerung nur bis zum 12. April. Neben den "Dauerthemen" hätten sich auch die von der FED geäußerten Konjunktursorgen weiterhin bemerkbar gemacht, insbesondere bei Finanzwerten. Aktien der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hätten gestern mehr als vier Prozent nachgegeben. Erste Indikationen würden heute aber auf eine freundliche DAX-Eröffnung schließen lassen.Unter charttechnischen Gesichtspunkten würden die kommenden Handelstage von großer Bedeutung sein. Insbesondere nachdem gestern ein großer Preis- und Zeitzyklus zu Ende gegangen sei und mittlerweile klar sei, dass das vom DAX am Dienstag bei 11.823 Zählern ausgebildete Fünf-Monats-Hoch einem "Fractal-High" entspreche. Zudem bleibe festzuhalten, dass zwei Schlusskurse, sowohl unterhalb der 200-Tagelinie (11.767), des 200-Tage-EMA (11.653) als auch unter der oberen Begrenzung des 144er Regressionskanals (11.600) etabliert worden seien. Spannend werde es auch mit Blick auf den Wochenchart, da der Index eine erste, markante Unterstützung (11.546) bereits einem Test unterzogen habe. Ein weiteres, wichtiges Level finde sich bei 11.467 Zählern. Dort würden eine Struktur sowie der 200-Wochendurchschnitt aufeinander treffen, wodurch ein Cluster geformt werde. (22.03.2019/ac/a/m)