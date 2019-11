Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich aktuell in der Phase einer Konsolidierung auf hohem Niveau, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In den letzten Tagen habe sich dabei der ehemalige Erholungstrend seit Dezember 2018 (akt. bei 13.350 Punkten) immer wieder als limitierender Faktor erwiesen. Nachdem die deutschen Standardwerte gestern zu Handelsbeginn eine Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 13.188 Punkten) hätten hinnehmen müssen, hätte der gestrige Handelstag deutlich schlechter laufen können. Das Lösen vom Tagestief bei 13.071 Punkten um fast 90 Punkte mildere die negativen Implikationen des beschriebenen Gaps ab. Für größere Ambitionen auf der Oberseite sei allerdings ein Anstieg über die Marke von 13.188 Punkten nötig - gleichbedeutend mit einem Schließen des oben genannten Gaps. Dieses Level markiere aktuell den Trigger für ein erneutes Anlaufen des Kreuzwiderstands aus den letzten Hochs bei 13.301/308/374 Punkten sowie der eingangs angeführten, ehemaligen Trendlinie. Unabhängig von diesem kurzfristigen Trigger stünden übergeordnet die Zeichen - nicht zuletzt wegen des jüngsten MACD-Ausstiegssignals - derzeit dennoch auf "durchatmen". Ohne ein Schließen der gestrigen Kurslücke dürfte die jüngste Atempause anhalten. Ein Fibonacci-Level sowie ein weiteres Gap bei rund 13.000 Punkten würden dabei den nächsten Halt definieren. (21.11.2019/ac/a/m)



