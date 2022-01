Ausblick: Der DAX sei nach dem langen Kursanstieg überkauft und könnte erneut am Fibonacci-Fächer nach unten abprallen.



Die Short-Szenarien: Der DAX leite wie bereits in den Vormonaten eine Abwärtskorrektur am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart ein. Dabei wäre dann erneut der 10er EMA im Monatschart bei 15.365 Punkten die nächste Anlaufmarke auf der Unterseite. Erst unter dem 10er EMA würde sich die Lage nachhaltig eintrüben und ein weiterer Kursrückgang zum unteren Fibonacci-Fächer möglich werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter beibehalten und direkt zulegen. Gelinge dabei ein Ausbruch nach oben über den Fibonacci-Fächer, würde ein langfristiges Stärkesignal entstehen und ein weiterer Hochlauf bis zunächst 16.500 Punkte wahrscheinlich werden. (06.01.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich in einem Aufwärtstrend und hat mit den Verlaufstiefs bei 15.015 und 15.060 Punkten direkt an der steigenden Unterstützungslinie im Tageschart einen bullishen Doppelboden ausgebildet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Folge habe der DAX zügig den 10er EMA und 50er EMA übersteigen und damit bullishe Signale generieren können. Diese seien prompt bestätigt worden und bis zum Vortag sei ein weiterer Kursanstieg bis 16.285 Punkte gefolgt. Damit habe der DAX im Monatschart den oberen Fibonacci-Fächer erreicht, wo er in den Vormonaten immer wieder nach unten abgeprallt sei. Der DAX sei bei 15.271 Punkten aus dem Handel gegangen und nachbörslich erneut deutlich abgesackt. Vorbörslich notiere der Index am frühen Donnerstagmorgen im Bereich von 16.080 Punkten.