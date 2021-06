Ausblick: Der DAX zeige über dem 10er EMA Stärke und befinde sich auch übergeordnet im Aufwärtstrend.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 10er EMA halten und damit weiteren Anstiegswillen bekunden. Könne der DAX die Aufwärtsdynamik vom Vortag am heutigen Freitagfortsetzen, wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Allzeithochbei 15.685 Punkten zu rechnen. Vorbörslich notiere der DAX am frühen Freitag im Bereich von 15.640 Punkten, nicht mehr weit vom Allzeithoch entfernt. Mittelfristig wäre dann mit einem Hochlauf zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 16.000 Punkten zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX sacke erneut unter den 10er EMA ab und nehme dann Kurs auf den 50er EMA, der bisher als massive Auffangzone bei Abwärtskorrekturen gedient habe. Darunter wäre dann ein Kursrückgang bis zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals zu erwarten. (04.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und bewegt sich seit November in einem steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Abwärtskorrekturen seien dabei bisher weitgehend im Bereich des 10er EMA, spätestens im Bereich des 50er EMA ausgelaufen. Im Mai sei mit den Verlaufstiefs bei 14.816 und 14.961 Punkten ein Doppelboden direkt am 50er EMA gebildet worden, der als Sprungbrett für einen neuen Anstieg genutzt worden sei. Dabei sei am 20. Mai bei 15.280 Punkten der Durchbruch über den 10er EMA gelungen, womit ein kurzfristiges Stärkesignal generiert worden sei. Der DAX habe dann auch weiter ansteigen und bei 15.685 Punkten ein neues Allzeithoch bilden können. Die folgende Abwärtsbewegung sei dabei wieder direkt am 10er EMA ausgelaufen.