Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Bild des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich mit den gestrigen Kursverlusten eingetrübt, so die Analysten der Helaba.Andere Faktoren wie die Möglichkeit eines chaotischen Brexit, die ungelöste Krise im Persischen Golf und der weiter schwelende Zollstreit zwischen den USA und China hätten ein Übriges beigetragen. Schlussendlich sei der DAX mit einem Abschlag in Höhe von 2,18 Prozent bei 12.147,24 Zählern aus dem Handel gegangen. Der VDAX ( ISIN DE000A0DMX99 WKN A0DMX9 ) sei von 13,89 auf 15,57 geklettert und schicke sich damit an, auf mittelfristiger Zeitebene ein Kaufsignal zu generieren. Komme es dazu, würden die nächsten Kursziele bei 15,94, 16,30 und 17,10 relevant. Während sich das charttechnische Bild des VDAX aufhelle, drohe sich dieses beim DAX weiter einzutrüben. Heute Morgen würden aus dem DAX die Quartalsberichte von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) und Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) veröffentlicht. Auch in den USA setze sich die Berichtssaison fort.Nachdem der DAX die untere Begrenzung (12.300) der zuletzt etablierten Handelsrange durchbrochen habe, habe sich der Abwärtsimpuls des Index beschleunigt. Dabei seien die Supports bei 12.289, 12.263 sowie die vielbeachtete 55-Tagelinie (12.232) unterschritten worden. Letztgenannte sei für die Beurteilung des mittelfristigen Trends relevant. Da diese aktuell noch eine leicht steigende Tendenz aufweise, würde ein gültiges Short-Signal erst mit einem Richtungswechsel des Moving Average generiert. Auch der bei 12.225 Zählern verlaufende 100-Wochendurchschnitt sei gestern durchbrochen worden. Nicht zuletzt dadurch werde der Stellenwert des aktuell erreichten Kursniveaus deutlich. Allmählich scheinen sich die im Zuge der auf Wochenbasis entstandenen Warnsignale der oberen Wendeform, zu bestätigen, so die Analysten der Helaba. (31.07.2019/ac/a/m)