Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag lieferte zunächst kaum neue Erkenntnisse, so die Analysten der Helaba. DAX erneut mit dem Versuch gescheitert sei, die Widerstände im Bereich von 12.640/12.665 Zählern herauszunehmen. Dazu unten mehr. Am Nachmittag sei die Schwäche der Wall Street hinzugekommen, welche das Sentiment belastet habe. Insbesondere der seit 2014 erstmalige Anstieg der zehnjährigen US-Rendite über die 3%-Marke sowie der weiter anziehende Ölpreis hätten als Gründe dafür ausgemacht werden können. Die Lösungssuche im Streit um das Iran-Abkommen habe sich ebenfalls bei den Belastungsfaktoren eingefügt, was dem Dow einen zwischenzeitlichen Abschlag von mehr als 600 Punkten eingebracht habe. Zudem sei einmal mehr über die Bewertungsniveaus diskutiert und Vergleiche angestellt worden. Ein Beispiel sei, dass die Aktien von Apple und Amazon zusammen eine höhere Marktkapitalisierung aufweisen würden als alle 30 DAX-Werte zusammen.CharttechnikWie oben bereits erwähnt, sei es dem DAX erneut nicht gelungen, die massive Widerstandszone im Bereich von 12.651 (50%-Retracement und Begrenzung der Ichimoku-Wolke), 12.661 (Tenkan 72/144) sowie bei 12.664 (200-Tage-SMA) zu überwinden. Dies habe nahezu in dieser Form erwartet werden können, da die Handelsumsätze zuletzt bei steigenden Kursen unterdurchschnittlich ausgefallen seien und zudem die Bewegungsdynamik als relativ schwach zu beschreiben gewesen sei. Heute könnten die Supports bei 12.524 (200-Tage-EMA), ein Multi Average (12.509), eine Strukturprojektion bei 12.482 sowie bei 12.455 Zählern (Durchschnitt der letzten fünf Swing Lows) durchbrochen werden. Komme es dazu, biete die Marke von 12.417 Punkten weitere Unterstützung bevor die 55-Tageslinie (12.309) sowie der 21-Tagesdurchschnitt (12.276) in den Fokus rücken. (25.04.2018/ac/a/m)