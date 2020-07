Immer deutlicher würden die Auswirkungen der Corona-Krise bei einer Reihe von Unternehmen im Zahlenwerk sichtbar. Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000) habe im zweiten Quartal unter dem Strich einen Verlust in Höhe von 1,9 Milliarden Euro verbucht. Der Umsatz sei um 29 Prozent auf 30,2 Milliarden Euro eingebrochen. Insbesondere sei das Geschäft mit Bussen und schweren Lastwagen schlecht gelaufen. Im zweiten Quartal seien die abgesetzten Mengen im Kerngeschäft im Vergleich mit dem Vorjahresquartal um 22,7 Prozent gesunken. Andere, wie beispielsweise der Wäschehersteller Wolford, hätten davon gesprochen, dass die Corona-Folgen das Geschäftsmodell "substanziell" beeinflussen würden. Die IG Metall habe vor dem Verlust von 300.000 Arbeitsplätzen in der Metall- und Elektrobranche gewarnt. Ohnehin sei das Thema Stellenstreichungen präsenter denn je.



Heute stünden hierzulande nur wenige Quartalsergebnisse, beispielsweise bei MAN, zur Veröffentlichung an. In den USA würden die Bücher beispielsweise von American Express (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von -0,11 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von -0,09 USD ausgehen würden), Verizon Communications (1,15 vs. 1,18), Honeywell (1,21) und Schlumberger (-0,01) geöffnet.



Zwischenzeitlich habe der V-DAX gestern von 25,63 bis auf 23,63 und damit in der Spitze über sieben Prozent nachgegeben. Auf Schlusskursbasis sei das Minus deutlich reduziert worden. Bemerkenswert sei gewesen, dass die zuerst vollzogene Bewegung eine deutlich nachlassende Risikoaversion signalisiert habe. Ein größeres Gewicht sei jedoch der Tatsache zuzuschreiben, dass es dem DAX einmal mehr nicht gelungen sei, die aktuell bei 13.221 Zählern verlaufende, lineare Regression zu überwinden. Der Ursprung dieses wichtigen Struktur-Widerstandes gehe auf das im März ausgebildete Tief zurück. Dies, überwiegend negative Indikatoren, unterdurchschnittlichen Handelsumsätzen bei steigenden Kursen und die für diese Jahreszeit üblichen, saisonalen Effekte würden das Risiko für einen möglichen, größeren Rücksetzer des DAX erhöhen. Eine erste, beachtenswerte Unterstützung sei bei 12.850 Punkten zu finden. Weitere Supports würden sich bei 12.828, 12.752, (Retracement), 12.675 (Fractal Average) 12.658 (21-Tagelinie) und 12.572 (Fibonacci-Level) definieren lassen. (24.07.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich am Donnerstag zunächst relativ stabil bevor sich am Nachmittag der Abgabedruck erhöhte, so die Analysten der Helaba.Angesichts einer Reihe von potenziellen Belastungsfaktoren sei die Entwicklung im späten Geschäft nicht überraschend gekommen. Zu nennen seien beispielsweise die neuerlich drohende Eskalation zwischen den USA und China. Die Beziehung zwischen den beiden Ländern sei zuletzt von gegenseitigen Vorwürfen wie "Einmischung in innere Angelegenheiten" oder Gesetzesverstöße gekennzeichnet gewesen. Auch die Einschätzung von EVP-Chef Weber, er halte die Ergebnisse des EU-Gipfels über Finanzhilfen und den langfristigen Finanzplan für nicht mehrheitsfähig im Europäischen Parlament, sei von Bedeutung.