Ausblick: Könne sich der DAX weiterhin über dem 50er EMA halten oder rutsche der DAX dem Abwärtstrend folgend hier wieder nach unten durch?



Die Short-Szenarien: Der DAX falle erneut unter den 50er EMA und generiere damit ein Schwächesignal. Rutsche der DAX in der Folge auch nachhaltig unter den 10er EMA, wäre mit einer weiteren Abwärtsbewegung zum 200er EMA bei 15.006 Punkten zu rechnen, der in der Vergangenheit oft eine solide Unterstützung geboten habe. Unter dem 200er EMA könnte der DAX erneut Kurs auf die untere Begrenzung des fallenden Trendkanals nehmen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 50er EMA halten und damit Stärke demonstrieren. In der Folge wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Verlaufshoch bei 15.695 Punkten zu rechnen. Erst bei einem Anstieg über dieses Verlaufshoch wäre die Kette von tieferen Tief- und Hochpunkten gebrochen. Über 15.596 Punkten wäre ein weiterer Anstieg zum Widerstand bei 15.800 Punkten zu erwarten, gefolgt vom Allzeithoch bei 16.030 Punkten. (21.10.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich weiterhin in einer übergeordneten Abwärtsbewegung mit fallenden Hoch- und Tiefpunkten und aktuell in einer Aufwärtskorrektur, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In dieser Aufwärtskorrektur seit dem Verlaufstief bei 14.818 Punkten und dem Abprall am 200er EMA im Tageschart habe der DAX zunächst den 10er EMA übersteigen und damit ein Stärkesignal generieren können. In der Folge sei dem DAX auch ein Anstieg über den 50er EMA gelungen, wobei das bisherige Verlaufshoch bei 15.598 Punkten erreicht worden sei. Aktuell tendiere der DAX seitwärts über dem 50er EMA und sei am Vortag mit einer kleinen Tageskerze bei 15.522 Punkten aus dem Handel gegangen.