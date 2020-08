Die lange Seitwärtsbewegung laufe unverändert weiter und man dürfe gespannt bleiben, in welche Richtung die Seitwärtsphase aufgelöst werde.



Die Long-Szenarien: Die Lage sei für den DAX weiter eher bullish einzuschätzen, solange der 50er-EMA verteidigt werden könne. Weiter aufhellen würde sich die Lage mit einem Ausbruch aus dem fallenden Trendkanal nach oben und über das Verlaufshoch bei 13.101 Punkten. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei 13.313 Punkten zu rechnen. Darüber dürfte dann die Marke von 13.500 Punkten folgen.



Die Short-Szenarien: Der DAX sacke wieder nach unten ab und durchbreche den 50er-EMA nach unten. In diesem Fall würde direkt ein kurzfristiges bearishes Signal und auch neue Abwärtsdynamik bis zum 200er-EMA und unteren Trendkanalbereich generiert werden. Gehe es weiter tiefer, dürften die Bären die Kurslücken bei 11.391 Punkten vom 25. Mai schließen. Darunter dürfte die Unterstützung bei 11.200 Punkten folgen. Gehe es weiter tiefer, wäre die nächste Anlaufzone an der Unterstützung bei 10.350 Punkten zu sehen. (24.08.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bewegt sich seit Anfang Juni in einer ausgedehnten Seitwärtsphase und ist aktuell zwischen dem 50er-EMA auf der Unterseite und der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals auf der Oberseite eingezwängt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Freitag sei der DAX bei 12.764 Punkten aus dem Handel gegangen. Am heutigen Montag notiere der DAX früh am Morgen außerbörslich bei 12.830 Punkten höher. Damit dürfte die Seitwärtsbewegung vorerst weitergehen. Im Raum stehe unverändert die SKS-Formation mit der linken Schulter bei 12.913 Punkten, dem Kopf bei 13.313 Punkten und der rechten Schulter bei 13.101 Punkten. Validiert werden würde diese bearishe Formation aber erst unter dem 50er-EMA.