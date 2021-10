Werttreiber seien für Herrmann vor allem dynamische Management-Strategien. Dabei müsse es sich nicht immer um Technologiewerte wie an der NASDAQ handeln, deren Bewertung schon das Wachstum der nächsten Dekade vorwegnehme. Der breite deutsche Aktienmarkt biete einen Mix aus Wachstums- und Innovationspotenzial bei immer noch günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen. Oben auf der Liste des Deutschlandfondsmanagers stünden Unternehmen mit einem hohen Free Cashflow, die die Modernisierung der deutschen Wirtschaft vorantreiben würden. Diese seien überwiegend nicht in bekannten Aktienindices enthalten und einem breiten Anlegerkreis zunächst unbekannt. Darin liege aber auch ein Vorteil. Je weniger Aufmerksamkeit eine Aktie von Analysten und Investoren erhalte, desto größer sei die Chance, sie zu einem guten Preis zu erwerben.



Markus Herrmann habe seine Selektionsmethode über viele Jahre hinweg akribisch entwickelt. Dabei setze er bei den Unternehmen konsequent auf strukturelles Wachstumspotenzial im operativen Geschäft, das an der Börse noch nicht seine volle Bewertung erreicht habe. Gerade die deutschen Mittelstandswerte würden aussichtsreiche Investmentmöglichkeiten bieten, wie man am Wertzuwachs der DAX-Aufsteiger sehe. Einige davon hätten ihren Marktwert über einen Zeitraum von fünf bis sechs Jahren sogar mehr als vervierfachen können.



Unternehmen, die gut geführt würden, würden über die Zeit im Wert steigen und es an der Börse bis hin zum Eintritt in ihren Leitindex schaffen. Ein gutes Beispiel dafür sei HelloFresh, der deutsche Lieferdienst für Kochboxen. Abonnenten des Service würden sich Rezepte wie Zutaten für Gerichte zum Selbstkochen frei Haus liefern lassen. Seit seiner Gründung vor zehn Jahren habe das Unternehmen seinen Umsatz von nur wenigen Millionen auf fast 4 Milliarden Euro gesteigert. Die Unternehmensbewertung sei aufgrund der Unwägbarkeiten entsprechend stark vom Zielwert abgewichen.



Mit dem DAX-Aufstieg schließe sich jetzt ein guter Teil von der bestehenden Bewertungslücke. Die zunehmende Bekanntheit sowie die inzwischen erreichte Profitabilität hätten das Papier für einen breiten Kreis von Anlegern investierbar gemacht. Je stärker es nun in den Portfolios vertreten sei, desto weniger Aufholpotenzial stecke in der Aktie. Für viele Indexaufsteiger gelte daher: Hinterher sei die Luft raus. Bei dem Geschäftsmodell von HelloFresh dürften die Zukunftsaussichten aus Sicht von Herrmann zwar grundsätzlich gut bleiben und damit auch die Wachstumsaussichten. Es lohne aber trotzdem weiterhin eher der Blick auf kleinere Werte, die diesen Weg noch vor sich hätten.



Für Herrmann sei die Zusammensetzung des DAX, trotz seiner Erweiterung auf 40 Werte, noch zu eng gefasst, um die Stärke der deutschen Wirtschaft wirklich abzubilden. Traditionelle Geschäftsmodelle wie Banken und Versicherer oder die Autoindustrie würden auch weiter die Branchenstruktur dominieren. Es falle aber auf, dass die Liste der Indexaufsteiger zunehmend innovative Aktien enthalte, wie beispielsweise das Biotechnologie- und Diagnostikunternehmen QIAGEN oder den Online-Modehändler Zalando. Darin spiegele sich mit großer Zeitverzögerung viel von der disruptiven Wirkung neuer Technologien im DAX wider, die ihren Anfang in sogenannten Nebenwerten genommen habe. Aus Sicht von Herrmann sei deshalb ein Investment in deutsche Aktien lukrativer, wenn man am Anfang des Aufstiegsmarathons investiere und nicht beim Zieleinlauf.







