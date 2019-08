Unter den DAX-Werten hätten die Papiere von Bayer mit einem Kursplus in Höhe von 6,02 Prozent herausgeragt. Der Verkauf von Currenta-Anteilen an einen von Macquarie geführten Fonds habe für Rückenwind gesorgt. Auch die Berichtssaison setze sich fort. Heute würden aus dem DAX die Bücher von Merck, Deutsche Telekom, adidas und thyssenkrupp geöffnet. Der DAX werde heute mit Kursgewinnen in den Handel starten. Die Vorgaben von den Übersee-Börsen würden gemischt ausfallen. Während die asiatischen Märkte etwas Boden gut machen würden, sei die Wall Street weitestgehend auf der Stelle getreten.



Das zuletzt mehrfache Unterschreiten von wichtigen Unterstützungen sowie einer Reihe von Moving Averages, sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis, verdeutliche wie charttechnisch angeschlagen der DAX mittlerweile sei. Auch wenn es phasenweise zu Zwischenerholungen komme, ändere dies nichts an dieser Einschätzung. Diese These werde auch von der strukturellen Konstellation bei den DAX-Werten untermauert. 19 Werte würden unterhalb der 200-Tagelinie notieren, 23 unter dem 100er Durchschnitt, während 21 einen negativen Mittelfristtrend aufweisen würden. Auf tertiärer Ebene falle das Urteil mit 26 Papieren noch deutlicher aus. Widerstände auf der Oberseite würden sich bei 11.721, 11.800, 11.834 und 11.868 Zählern finden.



Für den weiteren Verlauf sei die zuletzt stark umkämpfte 200-Tagelinie (11.640) von großer Bedeutung, zumal diese bereits an drei aufeinander folgenden Handelstagen intraday unterboten worden sei. Darüber hinaus gelte es den Cluster bei 11.549 und die Marke von 11.500 Zählern als tragfähige Unterstützungen im Hinterkopf zu behalten. Auch die Chartbilder des Dow Jones sowie des S&P 500 würden Schwächen auf weisen. (08.08.2019/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die bereits für den Vortag erwartete, technische Erholungsbewegung des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wurde gestern in Teilen vollzogen, so die Analysten der Helaba.In der Spitze sei dabei die Struktur-Marke von 11.721 Zählern leicht überwunden worden. Diese im Vergleich mit den vorausgegangenen Kursverlusten recht moderarte Aufwärtsbewegung zeige, wie angespannt das Sentiment der Marktteilnehmer sei. Angesichts eines sich auf allen Zeitebenen im Long-Modus befindlichen V-DAX und der dadurch zum Ausdruck kommenden Risikoaversion, sei dies kaum überraschend. Aber selbst eine Ausweitung der Erholung würde das Bild zunächst nur kurzfristig aufhellen. An der Nachrichtenlage mit Blick auf den zwischen den USA und China ausgetragenen Handelsstreit habe sich jüngst kaum etwas geändert. Insofern sei von dieser Seite etwas Ruhe eingekehrt. Beispiele wie schnell sich das ändern könne, habe es in der Vergangenheit en masse gegeben.