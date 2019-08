Ausblick: Im Wochenchart verlaufe der EMA200 bei 11.500 Punkten. An dieser Durchschnittslinie würden sich viele langfristige Marktteilnehmer orientieren. Daher dürfte dort ein größerer Kampf zwischen den Bullen und Bären bevorstehen.



Die Short-Szenarien: Mit dem Bruch der 12.200 Punkte-Marke und dem anschließenden Pullback sei ein handfestes Verkaufssignal generiert worden. Die Abwärtsziele seien jedoch bereits nach wenigen Tagen deutlich unterschritten worden. Weitere Korrekturziele lägen nun bei 11.526 Punkten und bei 11.500 Punkten. Eventuell werde auch die 11.300 Punkte-Marke direkt erreicht.



Die Long-Szenarien: Die Bullen hätten aktuell keine Chance gegen die Bären. Erst eine Rückeroberung der 11.800 Punkte-Marke dürfte für Entspannung sorgen. Eine weitere Hürde liege bei 12.100 Punkten im Markt. (06.08.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) verlor in den letzten zwei Handelswochen in der Spitze fast 1.000 Punkte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Um diesen Punkte-Verlust zu vervollständigen, müsste der Index noch unter die 11.600 Punkte-Marke fallen. Dieser Rückfall könnte heute passieren. Gestern habe der Index bei 11.658 Punkten geschlossen. Die Eröffnung habe deutlich unter der 11.800 Punkte-Marke stattgefunden. Durch den massiven Abverkauf seien nun mehrere bearishe Kurslücken entstanden. Eine bullishe Kurslücke aus dem März liege bei 11.526 Punkten und könnte eine Anlaufstelle für die Marktteilnehmer sein. Die 200-Tage-Linie im Tageschart verlaufe in dieser Woche bei 11.966 Punkten. Um diese vielbeachtete Durchschnittslinie zu erreichen, wäre ein Anstieg um rund 300 Punkte nötig.