Die akademische Literatur liefere zwar keine ganz klaren Antworten auf die Frage, ob Aktien tatsächlich ein guter Inflationshedge seien, es gebe aber doch zumindest gewisse Indikationen in diese Richtung. Aus der Perspektive der Bewertungsmodelle betrachtet existieren beispielsweise empirische Studien, die zeigen, dass Dividendenausschüttungen der Unternehmen Hand in Hand mit dem makroökonomischen Preisniveau zu steigen scheinen, so die Analysten der Nord LB.



Die Inflation sei an dieser Stelle aber ein zweischneidiges Schwert, da sie die Notenbanken zunehmend unter Handlungsdruck setze. So dürfte die Federal Reserve um eine vorsichtige Verringerung ihrer Wertpapierkäufe perspektivisch nicht herumkommen. Da die ausgeprägte Stärke am Aktienmarkt vor allem die Folge der niedrigen Zinsen und der üppigen Versorgung mit Liquidität zu sein scheine, zeige sich an dieser Stelle schon ein Risiko. Allerdings würden die Finanzmärkte inzwischen eindeutig davon ausgehen, dass die US-Zentralbank beim anstehenden "Tapering" nur sehr vorsichtig agieren werde.



Zudem dürften Leitzinsanhebungen auch in den USA noch lange auf sich warten lassen. Diese sicherlich korrekten Einschätzungen hätten den Aktienmärkten in den USA und Deutschland zuletzt ohne jeden Zweifel geholfen. In jedem Fall würden die Anleger in der kommenden Woche genau auf das FOMC-Sitzungsprotokoll zu achten haben, um ein besseres Gefühl für die Diskussionsprozesse innerhalb der Federal Reserve zu erhalten.



Auch die Konferenz in Jackson Hole werfe bereits ihren Schatten voraus. Die Bewertungsniveaus an den internationalen Aktienmärkten würden sich nach dem jüngsten Kursanstieg nun aber natürlich bereits ziemlich ambitioniert präsentieren. Das KGV des US-Leitindexes S&P-500 notiere auf Basis der Konsensgewinnschätzung für das Jahr 2022 beispielswiese bei 20,39. Damit scheinen mittlerweile viele Risiken (Geopolitik, Corona etc.) an den Börsen kaum mehr angemessen bepreist zu werden, so die Analysten der Nord LB.



Der DAX habe heute über die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten springen können. Dieser neue Rekord werde in die Geschichtsbücher eingehen. Die internationalen Aktienmärkte würden sich nun aber zunehmend in der Gefahr befinden, relevante Risiken nicht mehr angemessen zu bepreisen. Vor allem die weitere US-Geldpolitik müsse in diesem Kontext genau im Auge behalten werden. (13.08.2021/ac/a/m)





FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Bereits am Vormittag konnte der DAX heute - also an einem Freitag den 13. - über die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten springen, so die Analysten der Nord LB.Trotz der weiterhin eher verhaltenen Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten habe der deutsche Aktienleitindex damit neue Rekordmarken gesetzt. Er habe dabei auch von guten Vorgaben aus den USA profitiert. So habe der S&P 500 gestern im Tagesverlauf fast kontinuierlich zulegen können und sich damit immer näher an die Marke von 4.500 Zählern herangerobbt.Dieses Umfeld habe dem deutschen Aktienmarkt heute eindeutig geholfen. Das Zinsniveau bleibe bei der Erklärung dieser Entwicklung ein zentraler Einflussfaktor. So pendele die Rendite von deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren noch immer unterhalb von -0,40%. Der Mangel an attraktiven Anlagealternativen zwinge renditehungrige Investoren auch weiterhin fast schon zum Kauf von Aktien. Hinzu komme die Angst der Anleger, bei einem anhaltenden Kursanstieg nicht in angemessenem Umfang in Dividendenpapiere investiert zu haben.