Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zum Start in eine verkürzte Handelswoche dominieren an der Frankfurter Börse wieder einmal die roten Vorzeichen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe kurz nach Handelseröffnung schon einmal die 14.000-Punkte-Marke unterschritten, bei 13.998 Punkten aber gleich wieder nach oben gedreht. Damit zeige sich erneut, dass die Unterstützung in diesem Bereich ihren Namen auch verdiene.Die Hoffnung der Anleger ruhe jetzt auf einer starken Berichtssaison, doch Lieferkettenprobleme, Inflation und Zinsen dürften für Vorsicht in den Vorstandsetagen sorgen. Das Risiko, dass der DAX die 14.000-Punkte-Marke durchbreche, sei nach wie vor groß. (19.04.2022/ac/a/m)