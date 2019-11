K+S (ISIN DE000KSAG888 / WKN KSAG88) habe das Ergebnis in Q3 auf EUR 81 Mio. verdoppeln können, Umsatz und Gewinn würden steigern, aber nicht im prognostizierten Umfang. Schwache Kali-Nachfrage, wegbrechende China-Exporte, weniger Kaliumchlorid-Produktion und anstehende Instandhaltungsmaßnahmen würden dem Salz- und Düngemittelhersteller zu schaffen machen.



zooplus habe bei steigendem Umsatz um 13% (EUR 1,104 Mrd.) nach 9M ein EBITDA von EUR 6,7 Mio. ggüb. -0,5 Mio. vor einem Jahr erwirtschaftet. Kundenwachstum und starkes Eigenmarkengeschäft hätten den Online-Händler für Heimtierbedarf angetrieben.



Henkel (ISIN DE0006048432 / WKN 604843) habe in Q3 bei geringem Umsatzwachstum (+0,8% auf EUR 5 Mrd.) schrumpfende Ergebnisse verzeichnet. Das EBIT sei um 8,2% auf EUR 850 Mio. gesunken, der Konzerngewinn gar um 10% auf EUR 556 Mio. Rückgänge habe es beim Geschäft mit Kosmetika und Klebstoffen, Zuwächse in der Waschmittel-Sparte gegeben.



Merck (ISIN DE0006599905 / WKN 659990) habe in Q3 das EBITDA um 15% auf EUR 1,111 Mrd. bei einem um 8% höheren Umsatz gesteigert. Das Konzernergebnis habe mit EUR 343 Mio. nur knapp über dem Vorjahresniveau gelegen. Rückgänge im Spezialchemiegeschäft hätten durch Zuwächse im Pharma- und Life-Science-Bereich kompensiert werden können.



Walmart habe die Erwartungen übertroffen und in Q3 (=August bis Oktober) bei erhöhtem Umsatz von USD 128 Mrd. (+2,5%) den Gewinn um 3,2% gesteigert.



Der Euro habe sich über USD 1,10 stabilisieren können, mehr aber auch nicht.



Die Ölpreise seien zunächst erneut gestiegen, Brent über USD 63, WTI etwas weniger stark. Nach Bekanntgabe steigender US-Ölreserven hätten die Gewinne allerdings wieder nachgegeben. Der Goldpreis klettere weiter, für die Feinunze sei jetzt über USD 1.470 zu zahlen. (15.11.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,38%, MDAX -0,02%, TecDAX +0,26%) reagierte uneinheitlich auf das Stocken der Handelsgespräche zwischen USA und China und auf die mauen Konjunkturdaten, so die Analysten der Nord LB.Im DAX 13 Werte im Plus, 17 im Minus ohne großartige Ausschläge. Am US-Aktienmarkt ( Dow Jones -0,03%, S&P 500 +0,06%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,02%) habe sich wenig bewegt, Konjunktursorgen würden die Anlegerlaune lähmen. Cisco seien förmlich eingebrochen und hätten 7,28% verloren.Der Nikkei 225 klettere aktuell auf 23.303,32 Punkte (+0,7%).RWE ( ISIN DE0007037129 WKN 703712 ) habe nach 9M mit EUR 1,5 Mrd. ber. Gewinn (EBITDA) im Jahresvergleich 200 Mio. mehr verdient und hebe seine 2019er Prognosen an. Wachstumstreiber sei das Geschäft mit Erneuerbaren Energien gewesen. Hapag-Lloyd habe nach 9M bei Umsatzsteigerung auf EUR 9,5 Mrd. den op. Gewinn (EBIT) von EUR 299 Mio. auf EUR 643 Mio. gesteigert. Als Grund habe die Reederei höhere Transportmengen und bessere Frachtraten genannt.