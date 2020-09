Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Akteure am hiesigen Aktienmarkt zeigten sich von der FED enttäuscht, sodass sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Tief bereits der 13.000er Marke deutlich näherte, so die Analysten der Helaba.



Insgesamt hätten die Börsianer gehofft, dass die Konjunkturstützen durch die US-Notenbank erhalten bleiben würden. Darüber hinaus seien positive Impulse von anderer Seite ausgeblieben, sodass letztendlich ein Abschlag in Höhe von 0,36% auf 13.208,12 Punkte zu verbuchen gewesen sei. Das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern, bezogen auf den deutschen Gesamtmarkt, sei hingegen deutlich negativer ausgefallen. Heute werde nicht zuletzt der große Verfalltermin an der Eurex den Ton angeben. Häufig zeige der Markt im Anschluss an das Settlement sein wahres Gesicht. Man dürfe also gespannt sein, ob dies aktuell auch der Fall sein werde, zumal der gestern vollzogene, temporäre Rutsch des DAX unter die Range-Begrenzung bei 13.116 Zählern ein Fingerzeig auf die kommende Impulsrichtung darstellen könnte.



Der für den tertiären Trend relevante 21-Tagedurchschnitt (13.077) sei gestern bereits kurzfristig unterschritten worden, auch das deutlich negative Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern (Gesamtmarkt) unterstreiche die von den Analysten aufgestellte Annahme, dass das Potenzial des DAX weitestgehend ausgereizt sei. Aus technischer Sicht gelte es, die Marken von 12.992, 12.896 und 12.874 im Hinterkopf zu behalten. Dort würden sich die Nackenlinien der sich kurzfristig abzeichnenden SKS-Formation sowie die für den mittelfristigen Trend relevante 55-Tagelinie finden. Ergänzt werde die Support-Zone durch einen bei 12.913 verlaufenden Pivot-Point. Sollten diese markanten Unterstützungen nachhaltig durchbrochen werden, müsste mit einer deutlichen Zunahme der Abwärtsdynamik gerechnet werden. Noch immer bestehe die Möglichkeit, dass der September seinem Ruf als schlechter Börsenmonat gerecht werde. (18.09.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >