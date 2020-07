Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich seit dem Coronacrash-Tief in einem Aufwärtstrend innerhalb eines langfristig steigenden Trendkanals, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ausblick: Der DAX kämpfe aktuell mit einem Durchbruch nach oben über den Widerstand bei 13.000 Punkten hinaus.Die Short-Szenarien: Dem DAX gelinge trotz weiteren Versuchen kein Anstieg mehr über den Widerstand bei 13.000 Punkten. In der Folge drehe der Index wieder nach unten ab und nehme Kurs auf das noch offene Gap bei 12.697 Punkten. Rutsche der DAX nachhaltig unter die Marke von 12.700 Punkten, würde der Index den steigenden Trendkanal aufgeben und könnte weitere Abwärtsdynamik generieren. Die erste Anlaufmarke wäre dann der Bereich bei 12.300 Punkten. Darunter dürften die Bullen Kurs auf den 200er EMA bei 11.926 Punkten nehmen. Unterhalb des 200er EMA wäre mit langfristig weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die massive Unterstützung bei 11.200 Punkten. Gehe es noch tiefer, dürften die Bären das Zepter wieder vollständig übernehmen und Kurs auf die zahlreichen offenen Gaps nehmen. Gaps würden in aller Regel wieder geschlossen und das tiefste Gap befinde sich bei 9.071 Punkten. (17.07.2020/ac/a/m)