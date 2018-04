Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX endete auch gestern über 12.525, dem wichtigen EMA200 des Tageskerzencharts, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickEine Anstiegschance zu 12.662 und 12.705 sei oberhalb von 12.525 existent. Die absolvierte Konsolidierung von 12.640 zu 12.526 genüge im Prinzip den Anforderungen. Im besten Fall gebe es also ausgehend von 12.525 bald neue Hochs und die Annäherung an das Ziel 12.661. Gelinge der Tagesschluss über 12.662, dann wäre der Weg sogar frei bis zu 12.888/12.950 alternativ: Unter 12.525 und erst recht unter 12.475 würde die bullische Ausrichtung wieder infrage gestellt werden. Dann wäre 12.375 das Ziel, gefolgt von einem kräftigen Rebound zurück zu 12.525. In diesem Fall würde sich die Annäherung an das große Ziel 12.888/12.950 mit Rücksetzer zu 12.183/12.000 verzögern. (20.04.2018/ac/a/m)