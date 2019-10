Solange der DAX über 12.900 Punkte notiere, sei mit einem erneuten Angriff der Bullen auf die Marke von 13.000 Punkten zu rechnen. Erst unter 12.900 Punkte würde sich die Lage kurzfristig eintrüben. Im großen Bild müsste der DAX unter 12.800 Punkte fallen, um nachhaltige Abwärtsdynamik generieren zu können.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Marke von 12.900 Punkten weiter verteidigen und erneut ansteigen. Die erste Widerstandsmarke würde sich direkt bei 12.950 Punkten befinden. Über 12.950 Punkte dürften die Bullen zu einem neuen Angriff auf 13.000 Punkte ansetzen. Über 13.000 Punkte würde sich die Lage auch im großen Bild kräftig aufhellen und mittelfristig ein weiterer Anstieg bis 13.200 Punkte wahrscheinlich werden.



Die Short-Szenarien: Der DAX breche unter die Marke von 12.900 Punkten ein und nehme Kurs auf 12.800 Punkte. Unter 12.800 Punkte dürfte sich deutliche Abwärtsdynamik entwickeln und ein Rücklauf bis zunächst 12.495 Punkte zum ersten offenen Gap bevorstehen. Unter 12.495 Punkte wäre ein Kursrückgang bis zum zweiten offenen Gap bei 12.202 Punkten zu erwarten. (31.10.2019/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich seit dem 4. Oktober mit dem Verlaufstief bei 11.878 Punkten in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Fast ohne Korrektur sei es in den vergangenen Wochen immer weiter aufwärts gegangen. Das bisherige Verlaufshoch sei am 28. Oktober bei 12.986 Punkten markiert worden. Die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten habe bisher nicht erobert werden können. Der DAX sei in diesem Bereich wieder nach unten abgedreht, habe aber die Marke von 12.900 Punkten verteidigen können. Am Vortag sei der DAX bei 12.910 Punkten aus dem Handel gegangen.