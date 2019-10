Ausblick: Der DAX habe in den vergangenen Handelstagen deutlich Stärke gezeigt und sei seit dem Verlaufstief vom 04. Oktober bei 11.878 Punkten fast in einem Stück bis über 12.800 Punkte angestiegen.



Die Short-Szenarien: Der DAX schaffe es nach der langen Rally nicht mehr, auch noch den Widerstand bei 12.800 Punkten zu überwinden. Die offenen Gaps auf der Unterseite würden den Index zudem anziehen. Der DAX drehe im Bereich von 12.800 Punkten wieder nach unten ab und nehme zunächst Kurs auf 12.495 Punkte zum ersten offenen Gap. Darunter dürfte sich die Abwärtsdynamik dann verstärken und ein weiterer Kursrückgang bis 12.202 Punkte zum zweiten offenen Gap erfolgen.



Die Long-Szenarien: Der DAX zeige weiterhin Stärke und könne angetrieben durch die allgemeine Markteuphorie auch noch den Widerstand bei 12.800 Punkten überwinden. Dann hätte der Index nur etwas Luft nach oben bis 12.900 Punkte, wo sich bereits der nächste wichtige Widerstand befinde. (24.10.2019/ac/a/m)







