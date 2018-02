Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX sprang zum Wochenauftakt per Aufwärtsgap über die Hochpunkte der letzten Handelstage bei rund 12.500 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Obwohl das Aktienbarometer die zu Handelsbeginn gerissene Kurslücke nicht habe verteidigen können, stehe per Tagesschlusskurs ein Sprung über die Hürde der letzten Tage zu Buche. Da der MACD zuletzt dem Beispiel des RSI gefolgt sei, und ebenfalls ein neues Einstiegssignal generiert habe, könnte sich der jüngste Erholungsimpuls fortsetzen. Die entscheidenden Barrieren würden auf das Aktienbarometer dabei im Bereich der 200-Tages-Linie (akt. bei 12.739 Punkten) warten. Der langfristige gleitende Durchschnitt markiere aber nur den Auftakt zu einem echten Widerstandskreuz, welches sich zusätzlich aus den Tiefs bei 12.745/810 Punkten und der Abwärtskurslücke vom 5. Februar (12.753 zu 12.782 Punkten) speise. Bis zu diesen Barrieren müsse die Erholung seit dem zyklischen Tief bei 12.003 Punkten allerdings lediglich als technische Reaktion klassifiziert werden. Erst darüber wäre auch langfristig etwas gewonnen und das DAX-Chartbild würde eine nachhaltige Verbesserung erfahren. Unter die Arme greifen dürften den deutschen Standardwerten die US-Aktienmärkte, die weiterhin eine bemerkenswerte Relative Stärke zeigen würden. (27.02.2018/ac/a/m)