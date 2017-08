Der DAX sei heute Morgen bei 12.305 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er sei damit 15 Punkte unter dem TS/WS von Freitagabend aber 159 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen gestartet.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über die 12.300 Punkte-Marke etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.310/13 und dann das TH von Freitag zu erreichen und zu bestätigen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte der DAX weiter laufen. Anlaufmarken wären die 12.335/38 und dann die 12.348/52 Punkte. Könne sich der DAX heute über die 12.348/52 Punkte schieben, so könnte er dann die 12.365/67, die 12.378/81 und dann die 12.390/93 Punkte erreichen. Bei dynamischen Aufwärtsimpulsen könnte diese Marke auch direkt erreicht werden.



Denkbar sei, dass es hier zu Rücksetzern kommen könnte. Schaffe es der DAX die 12.390/93 Punkte zu überwinden, so wären die 12.409/12, die 12.415/18 und die 12.418/21 Punkte die nächsten Anlaufbereiche. Die Experten würden heute nicht davon ausgehen, dass es der DAX schaffe, sich nachhaltig über die 12.390 bzw. die 12.410 Punkte zu schieben.



Könne sich der DAX heute nicht über der 12.300 Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.278/74, bis 12.261/58 und dann bis 12.238/35 Punkte gehen könnten. Gelinge hier keine Stabilisierung, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 12.324/20 gehen könnten. In diesem Bereich bestünden gute Chancen der Stabilisierung und der Erholung. Würden diese sich aber nicht einstellen, so wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 12.205/00, 12.190/88 und dann bis 12.180/77 Punkte gehen könnten. Auch hier könnte sich der DAX erholen. Gehe es unter die 12.180/77 Punkte, wären die 12.163/60, die 12.151/48, die 12.133/30 und dann bis zum TT von Freitag die nächsten Anlaufziele. Könne sich der DAX bei 12.124 Punkten nicht erholen, könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 12.112/09, 12.096/94 und dann bis 12.086/84 Punkte gehen könnten.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.292 als auch bei 12.304/16/34/84 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.410/47/70 als auch bei 12.504/76 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.272/41/08 als auch bei 12.168/61/51/31/10/02 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.087 als auch bei 12.057 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.365 (12.409) bis 12.238 (12.180) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (07.08.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Freitagmorgen bei 12.146 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe mit Aufnahme des Xetra-Handels zunächst ausgependelt, habe sich bei 12.124 Punkten stabilisieren und von hier aus dann den WS Bereich bei 12.180/90 Punkte laufen können. Hier sei er zunächst nicht weiter gekommen. Erst die fabelhaften US-Arbeitsmarktdaten hätten dann Schub gegeben. Der DAX habe bis zum Ende des Xetra-Handels die 12.300 Punkte erreichen und leicht überschreiten können. Er habe es aber nicht geschafft, sich ein Xetra als auch WS über dieser Marke zu formatieren. Er sei bei 12.290 Punkten aus dem Wochenhandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.299/301 Punkte bis maximal 12.311/14 Punkte laufen könnte. Dieser Bereich sei angelaufen und leicht überschritten worden. Der DAX habe es aber nicht geschafft, sich über dieser Marke festzusetzen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.135/33 Punkte nicht ganz an dn nächsten Anlaufbereich bei 12.123/20 Punkten gegangen. Hier habe 1 Punkte gefehlt. Damit habe das Setup am Freitag gut gegriffen.Chartcheck:Der DAX habe sich am Freitag mit der Bewegung an die 12.300 Punkte etwas erholen können. Dieser Anstieg sollte heute bestätigt werden. Das bedeute, dass der Xetra-Schluss über der 12.300 Punkte-Marke liegen sollte. Um weiter steigen zu können, müsse der DAX zunächst über die 20 Tages-Linie im Daily kommen, die aktuell im Bereich der 12.350/60 Punkte-Marke liege. Denkbar sei, dass dynamische Impulse den Index bis an und auch über diese Linie schieben könnten.TH: 12.322 (Vortag 12.183)/ TT: 12.124 (Vortag: 12.089)/ Xetra-Schluss: 12.298 (Vortag: 12.155)/ Range: 198 Pkte (Vortag: 58 Pkte)Ausblick für den heutigen Handelstag: