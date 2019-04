Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch am Mittwoch legte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiter zu, so die Analysten der Helaba.



In der Folge habe der Index das achte höhere Hoch hintereinander etablieren und sich damit weiter von der 200-Tagelinie absetzen können. Für Rückenwind habe die Aussicht auf eine greifbare Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die damit verbundene Hoffnung auf einen Wachstumsschub der Weltwirtschaft gesorgt. Darüber hinaus hätten erneut die Entwicklungen rund um den Brexit im Fokus gestanden. Gestern habe das britische Unterhaus mit einer Mehrheit von einer Stimme für ein Gesetz votiert, welches die Regierung zu einem weiteren Brexit-Aufschub verpflichten solle. Bevor dieses Gesetz in Kraft treten könne, müsse es aber noch vom Oberhaus abgesegnet werden. Zudem habe sich die Premierministerin mit dem Oppositionsführer Jeremy Corbyn zu einem Gespräch getroffen, um nach einer Lösung der festgefahrenen Brexit-Konstellation zu suchen. Das Treffen sei von beiden Seiten als "konstruktiv" bezeichnet worden. Heute sollten die Gespräche fortgesetzt werden, um einen parteiübergreifenden Kompromiss zu finden, mit dem ein No-Deal-Brexit am 12. April verhindert werden könne.



Dem DAX sei es gestern erneut gelungen, sich oberhalb der 200-Tagelinie (11.707) zu etablieren. Das Tageshoch sei bei 11.961 Zählern ausgebildet worden, die Widerstände in Form des 55-Wochendurchschnitts (11.907), einer Strukturprojektion (11.913) und insbesondere des 50%-Fibonacci-Retracements (11.937), dessen Ursprung auf die Bezugspunkte bei 10.279 und 13.596 Zählern zurückgehe, seien damit übersprungen worden. Letztgenanntes gelte es weiter im Auge zu behalten, denn klassischerweise sei der 50%-Marke ein besonders großer Stellenwert zuzuschreiben. Um dies zu illustrieren haben die Analysten der Helaba, ausgehend von verschiedenen unteren Bezugspunkten, die entsprechenden Korrekturlevels im Wochenchart abgetragen. Es werde augenscheinlich, dass diese in der Vergangenheit eine nachhaltige Wirkung, sowohl als Support als auch als Widerstand hätten entfalten können. (04.04.2019/ac/a/m)

