Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Erneut ist der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Donnerstag mit dem Versuch gescheitert, die Widerstandszone bei 10.515/10.563/10.569 nachhaltig zu durchbrechen, obwohl neue, billionenschwere Wirtschaftshilfen der US-Notenbank zur Bewältigung der Corona-Krise für Rückenwind sorgten, berichten die Analysten der Helaba.Nach schwierigen Verhandlungen gebe es seit Donnerstagabend eine gemeinsame europäische Antwort auf die Corona-Wirtschaftskrise: Eine halbe Billion Euro würden bereitgestellt. Aus Spanien sei zuletzt die Nachricht gekommen, dass sich der Anstieg der Todeszahlen durch Corona verlangsame. Aus Japan sei seitens des Notenbankchefs Haruhiko Kuroda zu hören gewesen, dass die Virus-Pandemie die Wirtschaft des Landes mit voller Wucht treffe und die Folgen gravierend seien: Bei Exporten, Produktion, Konsum und den Touristenzahlen sei mit Rückgängen zu rechnen. In China sei die Zahl von Neuinfektionen zuletzt auf den höchsten Stand seit fünf Wochen geklettert, Russland habe gestern die höchste Neuinfektionsrate an einem Tag verzeichnet, und in den USA seien mittlerweile mehr als 22.000 Tote zu beklagen. Wie eingangs bereits erwähnt, nehme die US-Berichtssaison an Fahrt auf.Kurzfristig habe sich das technische Bild des DAX zuletzt aufgehellt. Insbesondere der Sprung über die Marken von 10.314, 10.371 (Retracement), 10.439/10.467 (Strukturprojektionen) und 10.502 sei hervorzuheben. Allerdings sei es zwingend notwendig, dass dieser Ausbruch von weiteren, darüber liegenden Schlusskursen bestätigt werde, da die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage von widersprüchlichen Signalen begleitet worden sei. Beispielsweise könnten ein schwach ausgeprägtes Momentum, unterdurchschnittliches Volumen und eine noch immer vorhandene Stärke des übergeordneten Abwärtstrends angeführt werden. Auf der Unterseite seien, neben den bereits erwähnten Levels, Supports bei 10.380, 10.252 und 10.172 zu finden. Auf der Oberseite würden Widerstände bei 10.790, 10.881 und 11.016/11.034 verlaufen. Die 55-Tagelinie befinde sich bei 11.580 Punkten. Damit werde deutlich, dass der zur Beurteilung des mittelfristigen Trends relevante Durchschnitt noch ein Stück entfernt sei. Positionierungen in Richtung des Mittelfristtrends würden in der Regel die besten Aussichten zugeschrieben. (14.04.2020/ac/a/m)