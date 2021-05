Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX übergeordnet klar intakt, allerdings sei der DAX nach dem monatelangen Anstieg überhitzt und befinde sich in einer Konsolidierung.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter fortsetzen und sich über dem 10er EMA halten. Die nächste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufshoch bei 15.419 Punkten, gefolgt vom Widerstandsbereich um 15.500/15.550 Punkte. Gehe es weiter höher, wäre die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 15.950 Punkten das Anlaufziel.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne sich nur kurzfristig über dem 10er EMA halten und tauche dann wieder nach unten ab. Die erste Anlaufmarke wäre wie bereits zuvor der 50er EMA im Bereich von aktuell 14.990 Punkten. Gehe es weiter tiefer, wäre die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Bereich von 14.800 Punkten das Anlaufziel. (21.05.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Coronacrash-Tief im März 2020 bei 8.255 Punkten in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe im vergangenen März auch die langjährige Widerstandslinie im Bereich von 14.000 Punkten überschritten und der obere Fibonacci-Fächer im Wochenchart erobert werden können. Seit April tendiere der DAX nun aber in einer ausgeprägten Seitwärtsphase, wobei Aufwärtskorrekturen auf der Unterseite bisher stets vom 50er EMA aufgefangen worden seien. Auch am Mittwoch sei der Index mit dem Verlaufstief bei 14.961 Punkten wieder am 50er EMA nach oben abgeprallt. Diese Aufwärtsdynamik habe auch am Vortag weiter beibehalten werden können. Der DAX habe weiter hochgezogen und auch den wichtigen 10er EMA bei 15.280 Punkten erobert. Und habe damit ein bullishes Signal gesetzt.