Kurzprofil CytoTools AG:



Die CytoTools AG (ISIN: DE000A0KFRJ1, WKN: A0KFRJ, Ticker-Symbol: T5O) ist ein deutsches Biotechunternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potenzial haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (61%) und CytoPharma GmbH (50%). (28.09.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - CytoTools-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der die CytoTools-Aktie (ISIN: DE000A0KFRJ1, WKN: A0KFRJ, Ticker-Symbol: T5O) unter die Lupe.CytoTools habe in diesem Monat einen Meilenstein erreicht: In Indien habe der Lizenzpartner Centaur nach langer Vorbereitungszeit den Verkauf des CytoTools-Produkts DermaPro gestartet (unter dem Namen Woxheal). Während bislang hohe Kosten für F&E die Zahlen dominiert hätten, generiere die Gesellschaft nun erstmals Erlöse aus dem laufenden Produktverkauf und könne als nächstes die Zulassung in Europa angehen. Als möglicherweise noch bedeutender könnte sich die kürzlich veröffentlichte Meldung erweisen, derzufolge der DermaPro-Wirkstoff Dichlorsäure zur Behandlung von Covid-19 getestet werde.Noch sei es reine Spekulation, ob CytoTools eine Behandlungsoption für Covid-19 bieten könne. Wäre das der Fall, würde das der Aktie enormes Potenzial verleihen. Auf eine Schätzung möglicher Zahlen hätten die Experten an dieser Stelle wegen der hohen Ungewissheit bewusst verzichtet. Ein Wermutstropfen: Für die Hauptversammlung im Oktober gebe es Ergänzungsvorschläge eines Großaktionärs, die u.a. eine Abwahl eines Großteils des Aufsichtsrats vorsehen würden - das könnte für Turbulenzen sorgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CytoTools-Aktie: