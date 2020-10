Xetra-Aktienkurs CytoTools-Aktie:

Kurzprofil CytoTools AG:



Die CytoTools AG (ISIN: DE000A0KFRJ1, WKN: A0KFRJ, Ticker-Symbol: T5O) ist ein deutsches Biotechunternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potenzial haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (61%) und CytoPharma GmbH (50%). (20.10.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CytoTools-Aktienanalyse von BankM Research:Dr. Roger Becker, Aktienanalyst von BankM Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die CytoTools-Aktie (ISIN: DE000A0KFRJ1, WKN: A0KFRJ, Ticker-Symbol: T5O) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.Bedingt durch die wirtschaftlichen Einschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie habe sich der ursprünglich für die erste Jahreshälfte 2020 geplante Vertriebsstart des in Indien im letzten Jahr zugelassenen Medikaments DermaPro (Markenname in Indien: Woxheal) für die Behandlung des Diabetischen Fußes verschoben. Der Markteintritt sei nunmehr am 03.09.2020 vom indischen Vertriebspartner Centaur Pharmaceuticals vermeldet worden. Mit der Produktionsfreigabe ihres Wirkstoffs DermaPro im Oktober letzten Jahres habe die CytoTools AG letzten Meilenstein für die Marktzulassung in Indien erreicht. Da sich der Partner Centaur bereits sehr früh an der Wirkstoffentwicklung (klinische Studien und Zulassung in Indien) beteiligt habe, gehe Becker nach wie vor von einer seines Erachtens angemessen Umsatzbeteiligung von etwa 10% aus; gleichwohl stünden diesen regelmäßigen Erlösen auf Seiten CytoTools keinerlei Kosten gegenüber. Zukünftige Entwicklungs- und Vertriebspartner würden seiner Einschätzung nach - entsprechend dem fortgeschrittenen Entwicklungsstatus von DermaPro - deutlich mehr abgeben müssen; in seinem Modell gehe der Analyst von 25% aus.Die vor kurzem durchgeführte Kapitalerhöhung sei von einem einzigen, strategischen Investor gezeichnet worden und habe zu einem Nettoerlös von ca. EUR 3,7 Mio. geführt. Dies erlaube nun den Beginn der europäischen Phase III-Studie für den "Diabetischen Fuß". Im Zuge der KE dürfte sich die Beteiligungsquote der CytoTools an ihrer Tochtergesellschaft DermaTools GmbH auf ca. 67% belaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CytoTools-Aktie: