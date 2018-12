Börsenplätze CytoTools-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CytoTools-Aktie:

7,30 Euro -1,62% (14.12.2018, 11:28)



Tradegate-Aktienkurs CytoTools-Aktie:

7,22 Euro +1,98% (14.12.2018, 12:16)



ISIN CytoTools-Aktie:

DE000A0KFRJ1



WKN CytoTools-Aktie:

A0KFRJ



Ticker-Symbol CytoTools-Aktie:

T5O



Kurzprofil CytoTools AG:



Die CytoTools AG (ISIN: DE000A0KFRJ1, WKN: A0KFRJ, Ticker-Symbol: T5O) ist ein deutsches Biotechunternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potenzial haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (61%) und CytoPharma GmbH (50%). (14.12.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - CytoTools-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die CytoTools-Aktie (ISIN: DE000A0KFRJ1, WKN: A0KFRJ, Ticker-Symbol: T5O) weiterhin spekulativ zu kaufen.Im laufenden Jahr habe sich die Hoffnung eines Vermarktungsstarts von DermaPro/Woxheal in Indien noch nicht erfüllt. Doch die Prüfung zur Freigabe der Produktion, gleichbedeutend mit der endgültigen Marktzulassung, befinde sich im finalen Stadium. Daher sei es gut möglich, dass der Partner Centaur im ersten Quartal nächsten Jahres grünes Licht erhalte, worauf innerhalb weniger Wochen der Vertrieb starten könnte. Für CytoTools wäre das ein wichtiger Meilenstein, denn damit hätte das Kernprodukt erstmals in einem Land den Sprung in den Markt geschafft.Zugleich werde weiter an der Erschließung des europäischen Marktes gearbeitet. Dazu laufe aktuell eine Dosisfindungsstudie der Phase II, auf die bei einem positiven Ausgang im nächsten Jahr zwei Phase-III-Studien folgen könnten.Damit gebe es bei CytoTools Potenzial für mehrere gute Nachrichten in den nächsten Monaten. In der Vergangenheit habe es zwar immer wieder Verzögerungen gegeben (und 2015 einen großen Rückschlag mit zwei gescheiterten Studien wegen einer produktionsseitig verursachten zu niedrigen Wirkstoffkonzentration), aber das Management habe die Entwicklung des Wirkstoffs immer weiter vorangetrieben.Unser Urteil für die CytoTools-Aktie bleibt "Speculative Buy", wobei die spekulative Note insbesondere aus dem noch schwer abschätzbaren Tempo der Marktdurchdringung in Indien und der noch ausstehenden Zulassung von DermaPro in weiteren Ländern resultiert, so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research. (Analyse vom 14.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link