"Im Moment ist es noch so, dass nur 15 Prozent der Daten in der Cloud gespeichert sind. Aber wir gehen davon aus, dass es bis zum Jahr 2030 Richtung 50/50 gehen wird", prognostiziere Frank Schwarz. "Allein die Erfahrung der vergangenen drei Jahre zeigt, dass das Speichern in der Cloud sicherer ist als das Ablegen der Daten in eigenen Rechenzentren." Schwarz ziehe aus dieser Erkenntnis direkte Konsequenzen für seine Aktienportfolios: "Wir investieren direkt in Cloud-Unternehmen. Zu den Sicherheitsfirmen für die Cloud, die zu den am besten Positionierten gelten, gehören zum Beispiel ZScaler, Datadog und Crowdstrike."



Bei den Cloud-Services selbst sei die Auswahl nicht groß. Amazon Web Services (60 Prozent Marktanteil), Microsoft Azure (30 Prozent Marktanteil) und die Google Cloud (zehn Prozent Marktanteil) seien die einzigen Cloud-Anbieter der westlichen Welt - wobei Europa keinen einzigen Anbieter beheimate. Frank Schwarz habe dafür eine einfache Erklärung: "Das Cloud-Geschäft funktioniert über Skalen-Effekte - wer größer ist, erhält bessere Einkaufskonditionen. Daher werden sich auch keine anderen Firmen neben Google, Microsoft und vor allem Amazon am Markt etablieren können. Europa hat dahingehend das Spiel also komplett verloren."



Mehr Risiko aufgrund steigender Vernetzung



Dabei bleibe das Thema IT-Sicherheit auch ohne Krisen ein Dauerbrenner. Dafür sorge schon unser Alltag, in dem wir immer mehr Geräte mit dem Internet verbinden würden. Smart Cities und Smart Devices würden grüßen lassen. Doch das Internet-of-Things werde nicht nur bequem sein, sondern Schattenseiten aufzeigen. Cyberkriminelle würden auch hier versuchen, sich Zugriff zu verschaffen. Die Kontrolle aller Geräte sei daher das oberste Gebot.



In der Folge bleibe es bei einer enormen Nachfrage im Cybersecurity-Sektor. Frank Schwarz rechne für die nächsten Jahre mit bis zu dreistelligen Wachstumsraten. Aktuell würden Unternehmen nur rund ein Prozent ihres Budgets für Sicherheit ausgeben - der Anteil dürfte sich in den kommenden Jahren auf rund fünf bis zehn Prozent erhöhen. Als Grund dafür nenne Schwarz die steigenden Datenmengen. Der Cloud-Security-Markt würde sich damit verzehnfachen. Sein Tipp für Investoren: Es sei sehr wahrscheinlich, dass die größten Sicherheitsanbieter zukünftig aus dem Cloud-Bereich kommen würden.



Der Markt wachse - die Unternehmen auch



"Wir gehen diesbezüglich von einer Verzehnfachung des Security-Markts bis 2030 aus und die Ausgaben im Cloud-Bereich werden generell auch in den nächsten fünf Jahren um rund 40 Prozent pro Jahr wachsen", laute die Prognose des Experten. Seine Erklärung dafür: "Einem Unternehmen bleibt im Grunde gar nichts anderes übrig, als den Wechsel in die sicherere Cloud zu vollziehen. Wenn etwa die Bitcoin-Börse Coinbase ein paar Tage nicht aufrufbar wäre, würden die Leute schnell zur Konkurrenz wechseln. Firmen müssen daher alles tun, um den maximalen Schutz zu kaufen. Es ist zwar kein hundertprozentiger Schutz vor Angriffen, aber er verbessert sich deutlich durch die entsprechende Software." Auch der Krieg in der Ukraine dürfte die Nachfrage nach Produkten der Cybersecurity nochmals erhöhen.



Frank Schwarz sei von den Zukunftsaussichten der Unternehmen überzeugt und setze die damit verbundenen Chancen auch in seinen Portfolios um. In seiner aktuellen Aufstellung würden Cybersicherheit und die Cloud eine große Rolle spielen: "Wir haben einen globalen Aktienfonds mit rund 35 Titeln, also ein relativ konzentriertes Portfolio. In die reinen Cloud-Anbieter sind wir mit rund zehn Prozent investiert. Berücksichtigt man alle unsere Positionen im Bereich der Sicherheitsfirmen, so sind wir dort mit knapp sechs Prozent allokiert. Beide Sektoren sind damit mit unserer Maximalquote investiert. Der Technologiebereich im Allgemeinen macht aber bereits rund 50 Prozent des Fonds aus."



Frank Schwarz sei seit 2012 als Portfoliomanager bei MainFirst tätig. Das von ihm geleitete Team verwalte vier Publikumsfonds: den MainFirst Global Equities Fund, den MainFirst Global Equities Unconstrained Fund, den MainFirst Megatrends Asia und den MainFirst Absolute Return Multi Asset, sowie verschiedene Spezialfonds. Er sei außerdem als Lead Portfoliomanager für die globale Aktienstrategie verantwortlich. Sein Team konzentriere sich auf die Identifikation von strukturellen Wachstumstrends, die damit verbundene Aktienauswahl und die strategische Asset Allocation. (24.03.2022/ac/a/m)





