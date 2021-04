Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: CureVac.



Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

89,99 EUR +5,01% (15.04.2021, 17:19)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

108,00 USD +5,25% (15.04.2021, 17:04)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (15.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Das Biotech-Unternehmen CureVac gehe weiter davon aus, noch im zweiten Quartal des Jahres eine Zulassung für seinen Corona-Impfstoff zu erhalten. Die klinische Entwicklung befinde sich in der finalen Phase und die Daten für das rollierende Zulassungsverfahren durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) würden rechtzeitig erwartet, habe das Unternehmen am Donnerstag im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse für 2020 in Tübingen bekannt gegeben.Das Unternehmen habe für das Geschäftsjahr 2020 erneut hohe Verluste verzeichnet. Vor Steuern habe das Minus bei 129,8 Millionen Euro nach 100,1 Millionen Euro 2019 gelegen, wie CureVac mitgeteilt habe. Zum Ergebnis nach Steuern seien zunächst keine Angaben gemacht worden. Die Verluste seien vor allem durch die hohen Kosten für Forschung und Entwicklung des Corona-Impfstoffs begründet. Zum Teil seien diese durch Fördergelder etwa des Bundes ausgeglichen worden.Der Umsatz sei 2020 von 17,4 Millionen Euro im Vorjahr auf 48,9 Millionen Euro gestiegen. Den hohen Anstieg habe das Unternehmen unter anderem mit der Zusammenarbeit mit dem Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline begründet. Beide Firmen würden bei Entwicklung und Vermarktung des Corona-Impfstoffs CnCoV kooperieren.Die Finanzzahlen stünden aber derzeit nicht im Vordergrund, im Fokus sei ganz klar die mögliche baldige Zulassung des Corona-Impfstoffs. CureVac habe bereits zuvor bekannt gegeben, bis Anfang Juni mit einer EU-Zulassung für seinen Corona-Impfstoff zu rechnen. Momentan laufe eine bereits fortgeschrittene Studie mit rund 40.000 Teilnehmern zur Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten. Zuletzt habe der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sogar gefordert, dass Deutschland beim Corona-Impfstoff von CureVac eine nationale Notfallzulassung vorbereite.Die Aktie von CureVac könne ihren positiven Trend der vergangenen Tage fortsetzen. Am Nachmittag notiere das Papier auf der Handelsplattform Tradegate knapp vier Prozent im Plus bei 88,90 Euro."Der Aktionär" hat die Aktie von CureVac in der vergangenen Woche neu zum Kauf empfohlen. Mittlerweile liegt das Papier bereits gut 14 Prozent im Plus, so Marion Schlegel. (Analyse vom 15.04.2021)Mit Material von dpa-AFX