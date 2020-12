Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

84,43 EUR -3,64% (01.12.2020, 11:37)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

105,17 USD +22,29% (30.11.2020)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac B.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (01.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac B.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Die Impfstoff-Euphorie kenne derzeit keine Grenzen. Die Aktien von BioNTech, Moderna, CureVac und Co würden derzeit von einem Hoch zum nächsten klettern. CureVac habe sich in den vergangenen Wochen mehr als verdoppeln können - dabei liege das Tübinger Unternehmen auf der Zeitschiene hinter den beiden Konkurrenten. Erste Analysten würden sich nun zu Wort melden, dass das aktuelle Kursniveau zu hoch sei.Die schweizerische Bank Credit Suisse habe die Einstufung für CureVac nach Zahlen zum dritten Quartal, die am Montag veröffentlicht worden seien, auf "neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Als wichtig hätten die Experten Aussagen erachtet, wonach das Unternehmen mit seinem Corona-Impfstoffkandidaten auf gutem Weg sei. Dennoch würden sie bei ihrer Einschätzung bleiben, dass das Verhältnis von Chancen und Risiken auf dem aktuellen Kursniveau nicht mehr vorteilhaft sei. Es berge viel Enttäuschungspotenzial, sollte sich der Impfstoff in den kommenden Monaten negativ von anderen Konkurrenzprodukten abheben."Die ersten neun Monate des Jahres 2020 waren für uns bei CureVac, aber auch für die ganze Welt, geprägt von tiefgreifenden Veränderungen", so Dr. Franz-Werner Haas, Vorstandsvorsitzender von CureVac am Montag im Rahmen der Zahlenvorlage."Der Aktionär" habe die Aktie von CureVac bei 41 Euro zum Kauf empfohlen. Mittlerweile notiere das Papier mehr als 100 Prozent im Plus. Hier kann man durchaus auch einmal über Teilgewinnmitnahmen nachdenken, auch wenn das Papier langfristig sicher hochinteressant bleibt, so Marion Schlegel. (Analyse vom 01.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link