Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

34,535 EUR +0,63% (18.10.2021, 14:56)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

39,82 USD -12,43% (15.10.2021, 22:00)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (18.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Am Freitag sei die CureVac-Aktie erneut unter die Räder gekommen. Grund dafür gewesen sei ein Nachtrag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, laut dem der Großaktionär des Unternehmens, die dievini Hopp BioTech holding, die Beteiligung reduzieren wolle. Der Ankerinvestor habe am Montag dazu Stellung bezogen."Durch die Einziehung von Holdinggesellschaften auf der Ebene der Gesellschafter der dievini sowie aufgrund der Erfüllung der Verpflichtungen von dievini, Aktien im Rahmen des virtuellen Aktienprogramms für den Vorstand und ausgewählte Schlüsselpersonen auf CureVac zu übertragen, war der Nachtrag erforderlich", heiße es in der Mitteilung."Darüber hinaus wurde in dem Nachtrag berichtet, dass dievini beziehungsweise weitere in dem Schedule 13D meldepflichtige Personen überlegen, im Rahmen einer geplanten Übertragung von CureVac-Aktien von dievini an andere mitteilungspflichtige Personen einige CureVac-Aktien zu verkaufen", erläutere die Holding von SAP-Mitgründer Hopp. Es gebe derzeit keine Pläne, größere Aktienpakete über den Kapitalmarkt zu verkaufen, heiße es weiter. dievini und Dietmar Hopp würden dem Vernehmen nach beabsichtigen, Hauptaktionäre zu bleiben.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CureVac.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link