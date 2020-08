Mit Material von dpa-AFX



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac B.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (14.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechunternehmens CureVac B.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Die Aktien des wegen seines Corona-Impfstoffkandidaten bekannt gewordene Tübinger Biotechunternehmens CureVac seien gefragt. Das Unternehmen könne im Zuge des IPO wie erhofft deutlich mehr als 200 Millionen Dollar von Investoren einsammeln. Die zunächst etwas mehr als 13,3 Millionen Aktien würden zu je 16 Dollar platziert, habe CureVac am heutigen Freitag mitgeteilt. Weitere bis zu knapp zwei Millionen Papiere könnten die Zeichner der Aktien kurzfristig zusätzlich ordern. Insgesamt würden dem Unternehmen dann brutto rund 245 Millionen Dollar (207 Millionen Euro) zufließen. Der Handel der Papiere werde an diesem Freitag an der US-Techbörse NASDAQ starten. Wohl wenige Tage später dürfte die Aktie dann auch an deutschen Börsenplätzen handelbar sein.Rund 150 Millionen Dollar der Erlöse sollten in die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes fließen. Mit weiteren 50 Millionen Dollar werde laut Börsenprospekt die kurzfristige Produktionskapazität ausgebaut. CureVac sei bei der Suche nach einem Impfstoff gegen Sars-CoV-2 einer von mehreren Hoffnungsträgern weltweit.Der Hauptinvestor von CureVac, SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp, werde nach dem Börsengang die Kontrolle behalten. Nach der Aktienplatzierung solle Hopps Firma Dievini, die bisher Mehrheitseigentümer gewesen sei, knapp 50 Prozent der Anteile halten. Die stattliche Förderbank KfW komme dann noch auf knapp 17 Prozent und der Pharmakonzern GlaxoSmithKline auf gut acht Prozent. Die KfW habe sich vor Kurzem mit 300 Millionen Euro beteiligt. Bei einem Kurs von 16 Dollar würde der Wert der Beteiligung bereits auf gut 400 Millionen Euro steigen.Noch ein Blick auf die Bewertung: Moderna komme derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,8 Milliarden Dollar, BioNTech auf 16,9 Milliarden Dollar. Bei einem Kurs von 16 Dollar würde CureVac nur auf einen Bruchteil dieser Bewertung kommen: auf knapp drei Milliarden Dollar. "Der Aktionär" gehe deswegen davon aus, dass die Aktie zum heutigen Handelsstart an der Nasdaq enorm gefragt sein werde."Der Aktionär" bleibt am Ball und wird Sie über die weitere Entwicklung informieren, so Marion Schlegel. (Analyse vom 14.08.2020)